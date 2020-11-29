Новости

2020.11.29 09:53

Во Франции прошли акции против ограничения свободы информации

Радио «Cвобода»2020.11.29 09:53
Protestai Prancūzijoje
Protestai Prancūzijoje / AP nuotr.

В субботу, 28 ноября, во многих городах Франции многолюдные манифестации против закона "о глобальной безопасности". Как сообщило Международное французское радио (RFI), в последние дни нарастало напряжение вокруг 24-ой статьи закона, которая запрещает фотографировать полицейских во время исполнения ими служебных обязанностей.

По данным МВД Франции, Париже в субботу было не менее 46 тысяч демонстрантов. В стычках с полицией ранения получили 37 полицейских, девять манифестантов были задержаны.

Корреспондент "Новой газеты" сообщил из Парижа, что разгневанные манифестанты били стёкла на остановках транспорта и поджигали автомобили, светофоры. Крупное пламя горело на бульваре у площади Бастилии, пожарные пытались прорваться к огню через плотное скопление людей. Загорелось и здание Банка Франции, омечается в публикации. Его потушили около 18:00 по местному времени. Протестная манифестация 28 ноября в Париже стала самой массовой за время правления президента Эммануэля Макрона, сообщает "Новая".

Protestai Prancūzijoje
Protestai Prancūzijoje / AP nuotr.

Попытки властей расширить полномочия полиции и ограничить права журналистов вызывают недовольство многих французов. Особенно гневная реакция появилась в соцсетях после опубликования кадров жесткого разгона мигрантов на площади Республики 23 ноября. Не меньшее возмущение вызвало избиение музыкального продюсера Мишеля Зеклера у его студии в Париже.

Статья 24 получила одобрение со стороны профсоюзов сотрудников полиции, но резко критикуется журналистами, которые считают "несоразмерным" давление на свободу слова и информации.

Protestai Prancūzijoje
Protestai Prancūzijoje / AP nuotr.

За разрешение публичной демонстрации фото- и видеосъёмок фактов полицейского насилия активно выступают жители парижских пригородов. Как отмечается в публикации RFI, они активно поддерживают общественную дискуссию о расизме в полиции.

Радио Свобода

Protestai Prancūzijoje
Protestai Prancūzijoje
Protestai Prancūzijoje
Protestai Prancūzijoje
Protestai Prancūzijoje
1 / 3AP nuotr.
Protestai Prancūzijoje
Protestai Prancūzijoje
2 / 3AP nuotr.
Protestai Prancūzijoje
Protestai Prancūzijoje
3 / 3AP nuotr.
Protestai Prancūzijoje
Protestai Prancūzijoje
Protestai Prancūzijoje
# В мире# Франция# СМИ

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