Завеса таинственности открыта: в столице зажжена главная городская елка

Столица уже нарядилась к празднику – на вильнюсской Кафедральной площади сотнями огней засверкала главная елка города. Есть надежда, что она не только станет самой красивой в стране, но и вновь привлечет внимание Европы.

Хотя обычно сотни любопытствующих стекались на Кафедральную площадь, чтобы собственными глазами увидеть, как зажигают главную городскую елку, в этом годы из-за пандемии городские власти попросили смотреть торжественную церемонию и праздничный концерт у себя дома, по телевизору или в интернете. Тем не менее, возле елки собралось немало зевак, желающих своими глазами увидеть торжественный момент.

Sostinės kalėdinė eglė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Главная рождественская елка страны, зажженная на Кафедральной площади Вильнюса, – как сюрреалистическая картина, трансформации которой рассказывают своеобразную рождественскую историю. Если присмотреться, то можно увидеть, что внутри главной ели спрятана еще одна елочная фигурка диаметром 12 м.

Sostinės kalėdinė eglė / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Идею этой елки я вынашивал несколько лет. Этот год был ознаменован значительными преобразованиями в различных сферах, что несколько напоминало сюрреализм, возникший сто лет назад. В этом году ель отличается от своих предшественниц – она ​​преобразилась и «вышла» наружу. Концепция ели отражает прогресс современных технологий, изменения в обществе, различия людей, движение, жизнь и развитие городов. В этой концепции Вильнюс представлен как современный и динамичный город», - говорит автор рождественской елки, представитель «Švenčių studija» Доминикас Концевичюс.

Sostinės kalėdinė eglė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Зажигая рождественскую елку, мэр столицы Ремигиюс Шимашюс поздравил вильнюсцев и гостей города.

«Сюрреалистическая ель – в самое подходящее время, потому что, когда реальность становится слишком колючей и сложной, мы находим спасение в творчестве и фантазии. Давайте праздновать это Рождество, посвящая его открытиям и познанию. Когда не можешь назначить свидание в городе, назначай свидание городу!» - сказал мэр.

Sostinės kalėdinė eglė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Рождественская ель будет удивлять и создавать праздничное настроение до 7 января. Вторая елка 5 декабря зажжется на Ратушной площади.

Мгновения церемонии – в фотогалерее.