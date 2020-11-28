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2020.11.28 20:26

Завеса таинственности открыта: в столице зажжена главная городская елка

LRT.lt2020.11.28 20:26
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Столица уже нарядилась к празднику – на вильнюсской Кафедральной площади сотнями огней засверкала главная елка города. Есть надежда, что она не только станет самой красивой в стране, но и вновь привлечет внимание Европы.

Хотя обычно сотни любопытствующих стекались на Кафедральную площадь, чтобы собственными глазами увидеть, как зажигают главную городскую елку, в этом годы из-за пандемии городские власти попросили смотреть торжественную церемонию и праздничный концерт у себя дома, по телевизору или в интернете. Тем не менее, возле елки собралось немало зевак, желающих своими глазами увидеть торжественный момент.

Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Главная рождественская елка страны, зажженная на Кафедральной площади Вильнюса, – как сюрреалистическая картина, трансформации которой рассказывают своеобразную рождественскую историю. Если присмотреться, то можно увидеть, что внутри главной ели спрятана еще одна елочная фигурка диаметром 12 м.

Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė / D. Umbraso/LRT nuotr.

«Идею этой елки я вынашивал несколько лет. Этот год был ознаменован значительными преобразованиями в различных сферах, что несколько напоминало сюрреализм, возникший сто лет назад. В этом году ель отличается от своих предшественниц – она ​​преобразилась и «вышла» наружу. Концепция ели отражает прогресс современных технологий, изменения в обществе, различия людей, движение, жизнь и развитие городов. В этой концепции Вильнюс представлен как современный и динамичный город», - говорит автор рождественской елки, представитель «Švenčių studija» Доминикас Концевичюс.

Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Зажигая рождественскую елку, мэр столицы Ремигиюс Шимашюс поздравил вильнюсцев и гостей города.

«Сюрреалистическая ель – в самое подходящее время, потому что, когда реальность становится слишком колючей и сложной, мы находим спасение в творчестве и фантазии. Давайте праздновать это Рождество, посвящая его открытиям и познанию. Когда не можешь назначить свидание в городе, назначай свидание городу!» - сказал мэр.

Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Рождественская ель будет удивлять и создавать праздничное настроение до 7 января. Вторая елка 5 декабря зажжется на Ратушной площади.

Мгновения церемонии – в фотогалерее.

Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
1 / 20D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
2 / 20D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
3 / 20D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
4 / 20D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
5 / 20D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
6 / 20D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
7 / 20D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
8 / 20D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
9 / 20D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
10 / 20D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
11 / 20D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
12 / 20D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
13 / 20D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
14 / 20D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
15 / 20D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
16 / 20D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
17 / 20D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
18 / 20D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
19 / 20D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
20 / 20D. Umbraso/LRT nuotr.
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
Sostinės kalėdinė eglė
# Литва# Вильнюс# праздник

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