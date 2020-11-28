Пандемия сократила число автобусных рейсов более чем на треть

Из-за ограничений люди стали меньше ездить на автобусах, поэтому компании отменили по Литве более трети всех рейсов. Однако они уверяют, что сообщение между городами прервано не будет.

По утверждению Администрации транспортной безопасности Литвы, в настоящее время приостановлено 369 рейсов из 1 054.

«Основная и фактически единственная причина в том, что пандемия значительно сократила пассажиропоток. Очевидно, что во время пандемии привычки людей меняются: они больше остерегаются и путешествуют только в случае необходимости», - сказала агентству BNS начальник отдела коммуникации и международного сотрудничества учреждения Эгле Кучинскайте.

Panevėžio autobusų stotis / E. Blaževič/LRT nuotr.

В период карантина разрешается приостанавливать междугороднее автобусное сообщение, если количество пассажиров уменьшилось не менее чем на 50 проц., и, по словам Э. Кучинскайте, перевозчики начали пользоваться этой возможностью сразу после утверждения соответствующего приказа министра.

Глава компании «Kautra» Линас Скарджюкас говорит, что без работы стоят примерно 100 автобусов, но число маршрутов не уменьшилось, только автобусы реже ходят. Он также подчеркнул, что это не влияет на доставку посылок.

«Мы стараемся сохранять сообщение, необходимое жителям, хотя абсолютно все маршруты убыточны», - добавил он.

Л. Скарджюкас сообщил, что в связи с уменьшением нагрузки с середины лета компания рассталась более чем с сотней сотрудников.

Autobusų stotis / BNS nuotr.

Глава компании «Toks» Арунас Индрашюс говорит, что компания в Литве также сократила примерно 40 проц. рейсов. По его словам, из примерно 300 сотрудников около 50 находятся в простое.

«Водители уходят в полный простой, другие обслуживающие сотрудники – в частичный. У нас были заказные маршруты, которые сейчас остановлены, а также международные маршруты, поэтому сотрудники частично не работают», - сказал А. Индрашюс агентству BNS.

Vilniaus Autobusų stotis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

По данным «Содры», в «Kautra» в настоящее время работает 650 сотрудников, а в «Toks» – 254. В январе этого года на предприятиях работали соответственно 719 и 310 человек.