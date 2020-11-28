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2020.11.28 16:26

Туркменские печатные СМИ объединят для экономии бумаги

Радио «Cвобода»2020.11.28 16:26
Turkmėnistano prezidentas Gurbanguly Berdimuchamedovas
Turkmėnistano prezidentas Gurbanguly Berdimuchamedovas / AP nuotr.

Несколько печатных газет и журналов в Туркмении могут быть объединены для экономии бумаги. Это поможет сэкономить бюджетные средства. Для электронных версий изданий будет предлагаться единая подписка, а бумажные версии будут отправляться только пенсионерам. Об этом сообщает агентство "Медиа-Туркмен".

Объединять правительство будет схожие по тематике издания: будут объединены редакции газет "Родина" и "Возрождение", два журнала с такими же названиями и "Учительскую газету" и газету "Туркменский язык". Это позволит правительству сэкономить 123,7 тонны бумаги, отмечает агентство.

С 2021 года издания будут переведены в электронный вид и распространяться по единой обязательной подписке. Она будет стоить 60 манатов — около 17 долларов по официальному, заниженному, курсу. Перевод изданий в цифровой формат поможет сделать их более современными, заявил на совещании президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Туркмения — одна из самых закрытых стран в мире. Последние несколько лет страна находится в глубоком экономическом кризисе несмотря на то, что обладает четвёртыми в мире доказанными запасами природного газа.

Республика занимает 179 из 180 место в составляемом международной организацией "Репортёры без границ" индексе свободы прессы. И четвёртое место с конца в рейтинге свободы интернета, который составляет неправительственная Freedom House.

Радио Свобода

Turkmėnistano prezidentas Gurbanguly Berdimuchamedovas
Turkmėnistano prezidentas Gurbanguly Berdimuchamedovas
1 / 1AP nuotr.
Turkmėnistano prezidentas Gurbanguly Berdimuchamedovas
# В мире# Туркмения# СМИ# журналистика

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