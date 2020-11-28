Уровень бедности в Литве снижается

По словам руководителя Института географии и демографии профессора Донатаса Бурнейки, дисбаланс рабочей силы на разных территориях Литвы – давняя проблема. Оценивая то, что в прошлом году снижение риска бедности в стране составило 2,3 процента, профессор отмечает, что эта тенденция обнадеживает, но она – довольно медленная.

«Территориальный дисбаланс в рабочей силе – это проблема, которая существует в Литве уже более 20 лет. Понятно, что она появилась давно: в одних частях страны наблюдается нехватка рабочей силы, в других – переизбыток, особенно если говорить о пожилых людей, чей возраст близок к пенсионному», - сказал он агентству ELTA.

Говоря об изменении заработной платы в разных регионах Литвы, Д. Бурнейка констатировал, что самоуправления в Литве обладают довольно разной экономической структурой, поэтому естественно, что заработная плата в них меняется неравномерно.

Senatvė/skurdas/pensija/karantinas / E. Blaževič/LRT nuotr.

«На последних изменениях (заработной платы – ELTA) также сказалась пандемия, точнее, борьба с ней. Разные секторы пострадали по-разному, ведь у самоуправлений совершенно различные экономические структуры. Поэтому возможно, что некоторые самоуправления, особенно курортные, которые в большей степени зависят от иностранных туристов или от гостиничного бизнеса, пострадали больше (...). Опять же, и промышленность пострадала по-разному, поскольку не все отрасли столкнулись с проблемами поставок или снижением спроса», - сказал он.

Профессор также добавил, что «в принципе было бы странно, если бы среднемесячная зарплата повсюду росла одинаково».

«В некоторых самоуправлениях 60-70 проц. работников заняты в государственном секторе, который вообще не пострадал. В других, наоборот, большинство работает в частном секторе», - сказал он.

Senatvė/skurdas/pensija/karantinas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Бедность унаследована из прошлого

Оценивая то, что, по сравнению с городом, риски бедности в сельской местности в прошлом году снизились вдвое (с 3,4 проц. до 1,7 проц.), Д. Бурнейка сказал, что это могло быть обусловлено тем, что в районах основу экономики составляют менее пострадавшие секторы.

«Сельское хозяйство и переработка продуктов питания – это те виды деятельности, в которых не было серьезных проблем. Именно эти отрасли составляют основу сельской экономики», - сказал он.

Senatvė/skurdas/pensija/karantinas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Д. Бурнейка отмечает, что проблема бедности в регионах страны по-прежнему вызвана переизбытком людей, работающих в сельском хозяйстве, потому что людям, которые раньше работали в этом секторе, не так просто найти рабочие места.

«Проблема бедности частично унаследована от прежних времен, когда в конце ХХ века у нас было слишком много людей, работающих в сельском хозяйстве. И эта проблема до сих пор существует, хотя и постепенно уменьшается по мере того, как люди уезжают, выходят на пенсию и так далее. Вообще (в последние десятилетия – ELTA) ни один сектор не потерял столько рабочих мест, как сельское хозяйство. Чтобы решить эту проблему, нужно время», - заверил он.

Предлагает увеличить некоторые налоги

По мнению профессора, одним из способов решения проблемы бедности в Литве могло бы стать повышение некоторых налогов.

«Этой проблемы нам не решить, если большая часть нашей экономики не будет перераспределена центральной властью. Так что, в принципе, есть необходимость в повышении налогов. Прежде всего, я бы посоветовал увеличить те из них, которые не наносят большого вреда экономике, такие как налог на недвижимость и т. д., и выделить часть этих средств людям, которые не могут сами о себе позаботиться», - сказал он агентству ELTA.

Senatvė/skurdas/pensija/karantinas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

ELTA напоминает, что во втором квартале этого года, по сравнению с предыдущим кварталом, среднемесячный валовой доход увеличился в 46 самоуправлениях Литвы, в самоуправлениях Игналинского и Варенского районов – остался без изменений, а в остальных 12 самоуправлениях снизился.

По данным департамента статистики, доход ниже уровня риска бедности в городе получают 17,1 проц. жителей, в сельской местности – 27,9 проц. По сравнению с 2018 годом, уровень риска бедности в городской местности снизился на 1,7 проц., а в сельской местности – на 3,4 проц.

Уровень риска бедности в стране в прошлом году составил 20,6 проц. и, по сравнению с 2018 годом, снизился на 2,3 проц.