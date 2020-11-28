В минувшие сутки в Литве выявлен 2 121 случай COVID-19, скончалось 11 человек

Всего с начала пандемии в Литве уже установлено 58 212 случаев заражения COVID-19. Общее количество смертей от коронавируса достигло 482.

По данным Департамента статистики Литвы, за прошедшие сутки коронавирус был подтвержден у 2 121 человека. Всего в пятницу было проведено 12 848 исследований.

В минувшие сутки от коронавируса выздоровел 521 человек. Всего с начала пандемии выздоровевшими считаются 14 056 человек.

220 человек болели COVID-19, но скончались от других причин.

COVID-19 Lietuvoje / BNS nuotr.

Всего в настоящее время больными считаются 43 454 человека.

С начала пандемии по подозрению на коронавирус исследовано более 1,24 миллиона проб.