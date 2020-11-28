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2020.11.28 10:09

В минувшие сутки в Литве выявлен 2 121 случай COVID-19, скончалось 11 человек

LRT.lt2020.11.28 10:09
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Всего с начала пандемии в Литве уже установлено 58 212 случаев заражения COVID-19. Общее количество смертей от коронавируса достигло 482.

По данным Департамента статистики Литвы, за прошедшие сутки коронавирус был подтвержден у 2 121 человека. Всего в пятницу было проведено 12 848 исследований.

В минувшие сутки от коронавируса выздоровел 521 человек. Всего с начала пандемии выздоровевшими считаются 14 056 человек.

220 человек болели COVID-19, но скончались от других причин.

COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje / BNS nuotr.

Всего в настоящее время больными считаются 43 454 человека.

С начала пандемии по подозрению на коронавирус исследовано более 1,24 миллиона проб.

COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
1 / 2J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
2 / 2BNS nuotr.
COVID-19 Lietuvoje
COVID-19 Lietuvoje
# Литва# коронавирус

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