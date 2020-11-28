Даже став узником гетто, Мойша Хофмеклер не отказался от музыки

Говорят, что приходя в знаменитейшие довоенные каунасские рестораны, гость быстро забывал, где находится – в Санкт-Петербурге, Берлине или Париже. Возможно, еще и потому, что здесь играли ансамбли популярной музыки под управлением несравненного скрипача Мойши Хофмеклера. В цикле «Камни памяти» рассказ о нем – авторе бередящих душу мелодий «Соловей» и «Плывет себе лодочка».
У истоков литовского джаза
В тридцатых-сороковых годах ХХ века Литва экономически окрепла, понемного начала формироваться ее городская культура, а Каунас стал колыбелью литовского джаза. В ресторанах и кафе города заиграли первые небольшие оркестры, состоящие из местных и приезжих артистов, еврейских музыкантов с прекрасным академическим образованием.
«Ресторанная культура пришла в независимую Литву из Западной Европы и США. Появилось радио, его волны доносили до слушателей шлягеры в исполнении артистов развлекательной – малой сцены. По свидетельствам современников, вечерами в ресторанах было сложно понять, где ты находишься – в Санкт-Петербурге, Варшаве, Берлине или Париже», - говорит LRT.lt музыковед Рута Скудене.
В начале 1930-х годов, гонимые политическими переменами, в независимую Литву стали приезжать артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Будапешта, Берлина, Парижа и других городов Европы. Даже из США. Из аннексированного Польшей Вильнюса в Каунас устремились семьи еврейских музыкантов Хофмеклеров, Ступелей и Банков.
Хофмеклеры были самой многочисленной из приезжих еврейских музыкальных семей. Глава семейства Мордехай являлся сыном Ошмянского кантора, окончил в Вильне школу Императорского Русского музыкального общества. Связаны с музыкой были его сыновья Мойше, Лейба, Даниэль, Рувим, а также дочь Зельда. Л. Хофмеклер был классическим пианистом, концертмейстером, дирижером, Д. Хофмеклер играл на виолончели, Р. Хофмеклер занимался аранжировками.
LRT продолжает публиковать рассказы из цикла «Камни памяти». Проект посвящен памяти выдающихся литваков – евреев, которые родились в Литве, жили здесь или разъехались отсюда по всему свету.
Общая школа с Яшей Хейфецем
Скрипач Мойше (Мишель) Хофмеклер (1898–1965) закрепился в респектабельном ресторане «Метрополис». Коллективы под его управлением стяжали славу наиболее профессиональных инструменталистов каунасской малой сцены.
«В Вильне М. Хофмеклер учился играть на скрипке у профессора Ильи Малкина. У того самого, который передавал секреты инструмента всемирно известному виртуозу Яше Хейфецу. В Каунасе М. Хофмеклер выступал со своими братьями в составе различных ансамблей: трио, квартета, квинтета», - рассказывает Р. Скудене.
До конца 1930-х годов особой известностью пользовался его оркестр под названием «Хофмеклербэнд». «Днем в ресторане обычно звучала классическая музыка, а вечерами царили легкие жанры», - говорит музыковед.
С оркестром пели Антанас Шабаняускас, Даниил Дольский, Антанас Дварёнас, Стяпас Граужинис, Йонас Бира и его квартет, зарубежные гастролеры. В «Хофмеклербэнде» играл и Иосифас Банк, автор до сих исполняемых литовских шлягеров «Вальс на балу прессы», «Тоска по розе» и еврейского фокстрота «Настроение».
Абсолютная новинка – вибрафон
По словам музыковеда, состав оркестров малой сцены Литвы соответствовал составу так называемых салонных или танцевальных оркестров в Европе того времени. Оркестр включал струнные, небольшие группы деревянных и медных духовых инструментов, аккордеон, фортепиано, ударные.
Некоторые инструменты – саксофон, аккордеон, банджо, вибрафон, перкуссия – были для литовских исполнителей абсолютной новинкой, научиться на них играть было не так-то просто.
Собеседница цитирует газету «Lietuvos aidas» от 19 марта 1931 года: «Руководство ресторана «Метрополис» сообщает <...>, что в эти дни приобретен вибрафон – единственный во всей Балтии! – и установлен в ресторане». Эта новинка впервые прозвучала именно в оркестре М. Хофмеклера.
Кавалер ордена Гядиминаса
Сохранившиеся записи свидетельствуют о мастерстве ансамблей М. Хофмеклера. Первые записи были сделаны братьями Хофмеклерами в Каунасе в 1924 году, когда сюда приехала фирма «Odeon». В 1926 году М. Хофмеклер с ансамблем из 7 человек организовал первый в Каунасе радиоконцерт. Оркестр «Метрополиса» записывал пластинки в 1928 году в Берлине и в 1931 году в Каунасе, эти записи часто транслировались по Каунасскому радио.
М. Хофмеклер прекрасно говорил по-литовски и призывал литовских композиторов сочинять для малой сцены. По выходным в течение часа Каунасский радиофон напрямую транслировал концерты «Хофмеклербэнда» из зала ресторана «Метрополис». 16 февраля 1931 г. за популяризацию литовской музыки и литовских народных песен М. Хофмеклер был награжден орденом Великого князя Литовского Гядиминаса IV степени.
Узник Дахау
В годы Второй мировой войны М. Хофмеклер был заключеным Каунасское гетто, позже он оказался в концлагере Дахау в Германии. В гетто с известным скрипачом Даниэлем Померанцем он создал оркестр из 40 музыкантов, который выступал с большиими программами симфонической музыки.
«Ему удалось выжить в Дахау, в 1944 году их освободили американцы. После войны до 1955 года М. Хофмеклер жил в Израиле, давал концерты на Иерусалимском радио и руководил оркестром отеля «King David», - рассказывает Р. Скудене.
Его брат Лейба был убит гитлеровцами в июне 1941 года в Каунасе. Сам М. Хофмекер умер в 1965 году в Мюнхене.