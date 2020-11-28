Даже став узником гетто, Мойша Хофмеклер не отказался от музыки

Говорят, что приходя в знаменитейшие довоенные каунасские рестораны, гость быстро забывал, где находится – в Санкт-Петербурге, Берлине или Париже. Возможно, еще и потому, что здесь играли ансамбли популярной музыки под управлением несравненного скрипача Мойши Хофмеклера. В цикле «Камни памяти» рассказ о нем – авторе бередящих душу мелодий «Соловей» и «Плывет себе лодочка».

У истоков литовского джаза

В тридцатых-сороковых годах ХХ века Литва экономически окрепла, понемного начала формироваться ее городская культура, а Каунас стал колыбелью литовского джаза. В ресторанах и кафе города заиграли первые небольшие оркестры, состоящие из местных и приезжих артистов, еврейских музыкантов с прекрасным академическим образованием.

«Ресторанная культура пришла в независимую Литву из Западной Европы и США. Появилось радио, его волны доносили до слушателей шлягеры в исполнении артистов развлекательной – малой сцены. По свидетельствам современников, вечерами в ресторанах было сложно понять, где ты находишься – в Санкт-Петербурге, Варшаве, Берлине или Париже», - говорит LRT.lt музыковед Рута Скудене.

Rūta Skudienė / J. Stacevičiaus nuotr.

В начале 1930-х годов, гонимые политическими переменами, в независимую Литву стали приезжать артисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Будапешта, Берлина, Парижа и других городов Европы. Даже из США. Из аннексированного Польшей Вильнюса в Каунас устремились семьи еврейских музыкантов Хофмеклеров, Ступелей и Банков.

Хофмеклеры были самой многочисленной из приезжих еврейских музыкальных семей. Глава семейства Мордехай являлся сыном Ошмянского кантора, окончил в Вильне школу Императорского Русского музыкального общества. Связаны с музыкой были его сыновья Мойше, Лейба, Даниэль, Рувим, а также дочь Зельда. Л. Хофмеклер был классическим пианистом, концертмейстером, дирижером, Д. Хофмеклер играл на виолончели, Р. Хофмеклер занимался аранжировками.

Камни памяти / LRT

LRT продолжает публиковать рассказы из цикла «Камни памяти». Проект посвящен памяти выдающихся литваков – евреев, которые родились в Литве, жили здесь или разъехались отсюда по всему свету.

Общая школа с Яшей Хейфецем

Скрипач Мойше (Мишель) Хофмеклер (1898–1965) закрепился в респектабельном ресторане «Метрополис». Коллективы под его управлением стяжали славу наиболее профессиональных инструменталистов каунасской малой сцены.

«В Вильне М. Хофмеклер учился играть на скрипке у профессора Ильи Малкина. У того самого, который передавал секреты инструмента всемирно известному виртуозу Яше Хейфецу. В Каунасе М. Хофмеклер выступал со своими братьями в составе различных ансамблей: трио, квартета, квинтета», - рассказывает Р. Скудене.

Moišė Hofmekleris / Kolekcininko A. Motiekos asmeninio archyvo/ leidinio „Lietuvos muzikos paveldo tyrimai“ nuotr.

До конца 1930-х годов особой известностью пользовался его оркестр под названием «Хофмеклербэнд». «Днем в ресторане обычно звучала классическая музыка, а вечерами царили легкие жанры», - говорит музыковед.

С оркестром пели Антанас Шабаняускас, Даниил Дольский, Антанас Дварёнас, Стяпас Граужинис, Йонас Бира и его квартет, зарубежные гастролеры. В «Хофмеклербэнде» играл и Иосифас Банк, автор до сих исполняемых литовских шлягеров «Вальс на балу прессы», «Тоска по розе» и еврейского фокстрота «Настроение».

Miniportretas. Broliai L. ir M. Hofmekleriai.

Абсолютная новинка – вибрафон

По словам музыковеда, состав оркестров малой сцены Литвы соответствовал составу так называемых салонных или танцевальных оркестров в Европе того времени. Оркестр включал струнные, небольшие группы деревянных и медных духовых инструментов, аккордеон, фортепиано, ударные.

Некоторые инструменты – саксофон, аккордеон, банджо, вибрафон, перкуссия – были для литовских исполнителей абсолютной новинкой, научиться на них играть было не так-то просто.

Собеседница цитирует газету «Lietuvos aidas» от 19 марта 1931 года: «Руководство ресторана «Метрополис» сообщает <...>, что в эти дни приобретен вибрафон – единственный во всей Балтии! – и установлен в ресторане». Эта новинка впервые прозвучала именно в оркестре М. Хофмеклера.

Skelbimas / Leidinio „Lietuvos muzikos paveldo tyrimai“ nuotr.

Кавалер ордена Гядиминаса

Сохранившиеся записи свидетельствуют о мастерстве ансамблей М. Хофмеклера. Первые записи были сделаны братьями Хофмеклерами в Каунасе в 1924 году, когда сюда приехала фирма «Odeon». В 1926 году М. Хофмеклер с ансамблем из 7 человек организовал первый в Каунасе радиоконцерт. Оркестр «Метрополиса» записывал пластинки в 1928 году в Берлине и в 1931 году в Каунасе, эти записи часто транслировались по Каунасскому радио.

М. Хофмеклер прекрасно говорил по-литовски и призывал литовских композиторов сочинять для малой сцены. По выходным в течение часа Каунасский радиофон напрямую транслировал концерты «Хофмеклербэнда» из зала ресторана «Метрополис». 16 февраля 1931 г. за популяризацию литовской музыки и литовских народных песен М. Хофмеклер был награжден орденом Великого князя Литовского Гядиминаса IV степени.

Kauno geto orkestro nariai: Moišė Hofmekleris, Borisas Stupelis, Šmaja Stupelis (žuvo Dachau). Už jų – trylikametis smuikininkas Yankale / G. Kadišo / Z. Kadušino / Yad Vašem archyvo nuotr.

Узник Дахау

В годы Второй мировой войны М. Хофмеклер был заключеным Каунасское гетто, позже он оказался в концлагере Дахау в Германии. В гетто с известным скрипачом Даниэлем Померанцем он создал оркестр из 40 музыкантов, который выступал с большиими программами симфонической музыки.

«Ему удалось выжить в Дахау, в 1944 году их освободили американцы. После войны до 1955 года М. Хофмеклер жил в Израиле, давал концерты на Иерусалимском радио и руководил оркестром отеля «King David», - рассказывает Р. Скудене.

Его брат Лейба был убит гитлеровцами в июне 1941 года в Каунасе. Сам М. Хофмекер умер в 1965 году в Мюнхене.