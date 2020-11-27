Литва: переболевшим COVID-19 будет разрешено не изолироваться повторно 3 месяца

Лицам, переболевшим COVID-19, в течение трех месяцев будет разрешено не изолироваться после повторного контакта с больным коронавирусом. Этот порядок вступает в силу уже в субботу, заявил временный министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

"Сегодня завершается согласование порядка – изменение к правилам изоляции для тех, кто переболел коронавирусом. В этих исключительных случаях будет устанавливаться, что те, что переболел инфекцией в течение трех месяцев не должны будут изолироваться по причине контакта высокого риска", – заявил А. Верига на пресс-конференции в пятницу.

Этот порядок, по его словам, будет действовать только с определенными исключениями, поскольку сейчас ждут выводов медиков-экспертов о возможности применения этого порядка и в отношении медиков и работающих в домах опеки, а также в других учреждениях повышенного риска.



Верига также сообщил, что членам Сейма будет разрешено сократить срок изоляции до десяти дней, если результаты теста на COVID 19 будут отрицательными.