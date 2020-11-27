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2020.11.27 15:09

Литва: переболевшим COVID-19 будет разрешено не изолироваться повторно 3 месяца

BNS, LRT.lt2020.11.27 15:09

Лицам, переболевшим  COVID-19, в течение трех месяцев будет разрешено не изолироваться после повторного контакта с больным коронавирусом. Этот порядок вступает в силу уже в субботу, заявил временный министр здравоохранения Аурелиюс Верига.  

"Сегодня завершается согласование порядка – изменение к правилам изоляции для тех, кто переболел коронавирусом. В этих исключительных случаях будет устанавливаться, что те, что переболел инфекцией в течение трех месяцев не должны будут изолироваться по причине контакта высокого риска", – заявил А. Верига на пресс-конференции в пятницу.

Этот порядок, по его словам, будет действовать только с определенными исключениями, поскольку сейчас ждут выводов медиков-экспертов о возможности применения этого порядка и в отношении медиков и работающих в домах опеки, а также в других учреждениях повышенного риска.

Верига также сообщил, что членам Сейма будет разрешено сократить срок изоляции до десяти дней, если результаты теста на COVID 19 будут отрицательными.

1 / 1J. Stacevičius/LRT
# Литва

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