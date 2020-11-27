Белорус просит прокуроров Литвы начать расследование пыток

Гражданин Беларуси, пострадавший от силовых структур белорусского режима, обратился к литовским прокурорам с просьбой начать досудебное расследование пыток и признать их преступлением против человечности.

Жалобу подал Максим Хорошин, недавно переселившийся из Минска в Вильнюс. Он утверждает, что 13 октября был зверски избит должностными лицами из структур, лояльных режиму.

Он отмечает, что должностные лица, обвинявшие его в участии в митинге оппозиции, били его палками и кулаками, он несколько раз терял сознание.



"Я чудом сбежал из тюрьмы, потому что мне пришлось бежать в Литву. Но пока меня вызывает следователь, звонки с неизвестных номеров и угрозы, которые ждут меня в Минске», - сказал Хорошин.



«То, что сегодня происходит в Беларуси, действительно пугает. Если кто-то думает, что что-то подобное происходит где-то еще в центре Европы в 21 веке, это вряд ли. Мы действительно ожидаем широкой огласки и международной помощи», - сказал Хорошин.

Адвокат белоруса Гедрюс Данелюс утверждает, что подобное поведение приравнивается к пыткам, а за них предусматривается преследование в международном масштабе.

«Такие действия запрещены международным правом, а Уголовный кодекс Литвы предусматривает ответственность за действия, запрещенные международным правом, в частности статьей 100.3, запрещающей пытки. Из рассказов Максима мы видим, что его пытали, и это делают власти. Мы подали заявление в Генеральную прокуратуру о возбуждении расследования», - сказал адвокат на пресс-конференции.

Он отметил, что закон Литвы предусматривает возможность заочного судебного преследования, когда обвиняемый находится за пределами Литвы.

«Мы считаем, что в этой ситуации есть реальная возможность привлечь к ответственности нарушителей международного права, и мы считаем, что это будет хорошим примером», - отметил Г. Данелюс.

Он подчеркнул, что потерпевший опознал человека, который его избил, так что уголовное дело «является не только декларативной политической возможностью, но и явной юридической возможностью для преследования таких людей».

В заявлении правоохранительных органов указано, что избивший гражданина Беларуси человек похож на главу Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси Николая Карпенкова.