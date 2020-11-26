Коронавирус выявлен у норок на ферме в Литве

Коронавирус выявоен у норок на звероводческой ферме в Йонавском районе Литвы, информировала в четверг BNS Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС).

"После того, как на ферме начался внезапный падеж норок, мы взяли пробы. После проведения анализов было установлено, что норки были заражены этим инфекционным заболеванием", - сказала представитель службы Юргита Савицкайте.

По словам председателя Литовской ассоциации пушного звероводства, руководителя хозяйства Vilkijos ukis Чесловаса Таллат-Келпши, коронавирус выявлен на ферме норок в Йонавском районе, которая принадлежит предприятию Danmink.

ГПВС информировала, что коронавирус на ферме был установлен после внезапного падежа 169 норок.

"Чтобы подтвердить или опровергнуть возникшие подозрения и установить точный масштаб распространения вируса на ферме, в среду взяты 22 дополнительные пробы. Их результаты тоже подтвердили COVID-19", – сказал директор ГПВС Дарюс Ремейка.

Как отмечает ГПВС, со вторника на норочьей ферме введены ограничения деятельности: с нее запрещен любой вывоз животных, кормов или продуктов животного происхождения.

Также принято решение ликвидировать зверьков из 22 зараженных клеток - около 40 норок.