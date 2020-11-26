Проблема: как Литва доставит вакцину от коронавируса?

Перед Литвой стоит большая логистическая задача по организации доставки вакцины от COVID-19. Часть прививок должны находиться при температуре минус 70 градусов.

Для этого необходимо специальное оборудование, которого у Литвы пока нет. Транспортировкой и хранением вакцины поручено заниматься Центру по экстремальным ситуациям.

Литва намерена приобрести количество прививок, необходимое для вакцинации 70 процентов жителей страны. Напомним, председатель Еврокомиссии заявила, что граждане Евросоюза могут быть вакцинированы до нынешнего Рождества.

По данным Национального центра общественного здоровья, за прошедшие сутки в Литве установлено две тысячи 104 новых случаев заражения коронавирусом. 17 человек скончались. Восемь человек с COVID-19 умерли по другим причинам. 1704 заболевших коронавирусом находятся в больницах, 121 из них – в реанимации.

Больше всего заражений зафиксировано в Вильнюсском, Каунасском и Шяуляйском уездах. По-прежнему основными очагами инфекции являются Дома опеки и лечебные учреждения.