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2020.11.25 16:44

Sodra: пандемия в Литве больше всего затронула женщин

BNS, LRT.lt2020.11.25 16:44
Moterys
Moterys / Shutterstock nuotr.

Пандемия в большей степени повлияла на женщин, констатирует Фонд социального страхования (Sodra).

"В секторах, которые в наибольшей степени затронул карантин, работает больше женщин. В основном увольняли гидов, консультантов по путешествиям, администраторов гостиниц, поваров, где доля работающих женщин составляет 70%", – заявила на пресс-конференции советник отдела статистики, анализа и прогнозов Sodra Кристина Житиките.

По ее словам, в третьем квартале количество безработных мужчины выросло на 42%, между тем, безработных женщин – на 70%. Кроме того, с начала года по сентябрь было уволено на 3,6 тыс. женщин больше, чем принято, между тем, мужчин было принято на 9,1 тыс. больше, чем уволено.

Кроме того, когда весной выплачивались выходные пособия родителям, которые присматривали за детьми дома – более двух трети этих родителей составляли женщины.

Средние трудовые доходы, с которых платились взносы социального страхования, в третьем квартале составили 1411 евро до уплаты налогов и 900 евро "на руки" – на 11% больше, чем год назад.

"Похоже, что завершившийся карантин и начавшееся лето позволили повысить объемы трудовых доходов и в третьем квартале по этой причине рост доходов вновь вернулся на тот уровень, который мы видели в начале года. Первый карантин лишь приостановил рост доходов во втором квартале, а в третьем доходы работающих росли, как и в начале года", – сказала К. Житките.

Между тем, число получателей выплат по безработице выросло почти на 60 000 до 90 000. Средняя выплата на руки составила 356 евро.

Moterys
Moterys
1 / 1Shutterstock nuotr.
Moterys
# Литва

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