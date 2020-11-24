Литва: от COVID-19 умирают более молодые люди

По данным Национального центра общественного здоровья, за минувшие сутки в Литве подтверждено 17 смертей от COVID-19. Среди умерших - пациент в возрасте до 49-ти лет.

Как отмечают специалисты Центра, за последние месяцы увеличилось количество смертей от COVID-19, умирают более молодые люди.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 1169 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Литве зафиксировано более 49 тысяч заболеваний коронавирусом. Около 11-ти тысяч человек выздоровели.

Тем временем, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Аурелиюс Верига заявил, что в настоящее время рассматривается вопрос об обязательном указании больницам лечить пациентов с COVID-19. По словам Вериги, такое решение необходимо, т.к. у учреждений, которые занимаются организацией лечения коронавируса, возникли проблемы с дополнительным персоналом.

Как отмечают специалисты, Дома опеки и лечебные учреждения по-прежнему являются очагами коронавируса. По словам директора адакавского Дома социальных услуг Кристины Анулене, несмотря на стабилизацию ситуации, по-прежнему не хватает работников: в настоящее время больны почти все медики этого учреждения. Поэтому крайне необходимы мобильные медбригады, которые посещают пациентов с COVID-19.