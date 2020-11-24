Актуально для тех, кто нанимает иностранцев: установлены квоты для работников из третьих стран

На литовском рынке труда возникла ситуация, когда разрешения на работу для иностранцев, не являющихся гражданами Европейского Союза, были заменены профессий, по которым недостаточно работников в стране.

Иностранцам, у которых есть профессия из этого списка, не нужно получать разрешение на работу - они подпадают под более простые условия трудоустройства, говорится в сообщении министерства.

«Учитывая, что часть иностранцев, которым были выданы национальные визы по приглашению компаний, работники не работали в этих компаниях и работодатели не знали, где они находятся, было принято решение ввести квоту для граждан третьих стран с профессиями, на которых высокий спрос в стране. Мы надеемся, что это поможет оценить реальную потребность в таких сотрудниках», - говорит Эгле Радишаускене, и.о. заместителя министра социальной защиты и труда.

По словам замминистра, не следует забывать, что по данным службы занятости, зарегистрированная безработица в стране сегодня составляет 15,6 процента.

«Даже если квота будет превышена, можно будет ввозить работников из третьих стран, но они будут подвергнуты тесту на рынке труда, который обычно занимает до 7 рабочих дней. Размер самой квоты также можно пересмотреть в течение года», - говорит Эгле Радишаускене.

Согласно отчетам работодателей, представленным Sodra, подавляющее большинство работников из третьих стран занято в сфере обслуживания (водители дальнего следования), промышленности (судостроение) и строительстве. По данным Службы занятости, с начала января 2020 г. по конец октября в сфере услуг было занято 5523 человека (водителя), в строительном секторе - 1712 человек, а в промышленности - 489 человек.

В 2021 году квоты позволят трудоустроить 32 200 иностранцев, профессия которых включена в этот список: 11 600 работников в сфере услуг, 9 500 в промышленности, 9 100 в строительстве и 2 000 в сельском хозяйстве.

После того, как квота будет исчерпана, можно будет продолжить прием на работу иностранцев, но будет применяться общая процедура, установленная Законом об иностранцах, т.е. у. после проведения теста и определения того, что дейтсвительно нет подходящего гражданина Литвы или Европейского Союза для этой работы, необходимо будет получить разрешение на работу или решение о соответствии требованиям рынка труда.

Разрешения на работу выдаются, а решения о соответствии потребностям литовского рынка труда принимает Служба занятости.