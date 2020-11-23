Суды оштрафовали участниц Pussy Riot за акцию с флагами ЛГБТ

Суды в Москве оштрафовали участниц Pussy Riot Веронику Никульшину и Марию Алехину на 10 и 15 тысяч рублей соответственно за акцию с радужными флагами на зданиях государственных органов. Об этом "Медиазоне"сообщил адвокат Дмитрий Захватов, выступавший защитником Алёхиной.

На Никульшину и Алёхину после акции 7 октября составили протоколы о нарушении правил проведения массовых акций. Протокол в отношении Никульшиной рассматривал Мещанский районный суд, а в отношении Алехиной — Пресненский.

Адвокат Никульшиной Сергей Тельнов сообщил "МБХ медиа", что полицейские, составлявшие протокол, сочли вывешивание флагов пикетированием. Так как оно запрещено из-за пандемии, суд признал участниц Pussy Riot виновными в нарушении порядка проведения публичной акции.



7 октября группа Pussy Riot приурочила акцию против государственной гомофобии ко дню рождения президента России Владимира Путина. Они вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД "Басманный" и Министерства культуры в Москве. В течение нескольких недель после акции полицейские задержали всех её участников для составления протоколов. Александра Софеева арестовали на 30 суток по статье о повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия.