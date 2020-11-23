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2020.11.23 09:10

Коронавирус: Билл Гейтс предрекает новую пандемию

BBC News
BBC News Русская служба2020.11.23 09:10
„Microsoft“ įkūrėju Billas Gatesas
„Microsoft“ įkūrėju Billas Gatesas / AP nuotr.

Британия не будет продлевать локдаун после 2 декабря, в России первый за неделю день без рекордов, в США одобрили "коктейль" из антител, которым лечили Дональда Трампа, а Билл Гейтс сделал новое предостережение по поводу будущей пандемии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших Covid-19 во всех странах мира составило 58,2 млн человек. 1,38 млн пациентов скончались. В пятерку лидеров по числу выявленных случаев по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

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В России день без рекордов

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 24581 случай, умер за сутки 401 пациент, следует из данных оперативного штаба.

В Москве за сутки скончался 71 человек с подтвержденным диагнозом на ковид, общее число умерших составило 8379 - по данным оперативного штаба.

Накануне было выявлено 24822 новых случая, что стало максимумом с начала пандемии.
В воскресенье - впервые за эту неделю - не было достигнуто максимальных показателей ни по числу новых заболевших, ни по числу умерших.

По-прежнему наибольшее число заболевших выявляются в Москве: за сутки выявлено 6575 новых случаев Covid-19, что ниже субботних значений, когда был зафиксирован максимальный показатель - 7168.
В воскресенье стало известно, что Россия разрешила въезд членам семей иностранных спортсменов, тренеров, судей и других специалистов в области физической культуры.

В августе кабмин снял ограничения на въезд в Россию иностранных тренеров и спортсменов. Это позволило иностранцам вернуться в Россию для подготовки к возобновлению футбольного первенства страны, пишет РБК.

Британия смягчает ограничения

В Британии местные власти намереваются в Рождество ослабить карантинные меры, разрешив проживающим по разным адресам людям встречаться под одной крышей.
Речь идет о том, чтобы родственники и друзья, проживающие по трем разным адресам, могли встретиться и провести вместе праздники.

Действующий в настоящее время карантин истекает 2 декабря. В эти выходные стало известно, что правительство решило его не продлевать. Вместо этого в силу вступит жесткая трехуровневая система ограничений.

Классификация уровней такова: средняя, высокая и наивысшая опасность. Строгость вводимых мер определяется эпидемиологической ситуацией в разных районах страны.
Подобная система действовала в стране с середины октября, однако теперь введенные меры будут жестче, а в зону наивысшей опасности будет включено больше регионов.

Ожидается, что премьер-министр Борис Джонсон в понедельник представит свой план, включая условия встреч с родственниками во время рождественских праздников.

Подробности концепции под названием "План зимы при ковиде" пока неизвестны, но предполагается, что пабам и ресторанам можно будет принимать последний заказ в 10 вечера (еще один час будет выделен, чтобы посетители могли доесть и допить то, что заказали).

Билл Гейтс вновь предостерегает

Американский миллиардер Билл Гейтс полагает, что новая пандемия может ожидать человечество в обозримом будущем: в лучшем случае через 20 лет, в худшем - в ближайшие три года.

Он сказал об этом в своем новом подкасте Bill Gates and Rashida Jones Ask Big Questions, который Гейтс подготовил и провел совместно с актрисой Рашидой Джонс.

"Основная причина, почему она [новая пандемия] будет менее разорительной и разрушительной, так это потому, что мы уже получим опыт. Мы уже на тот момент проведем "игры в пандемию" наподобие военных учений и практически каждая страна будет реагировать так, как это делали Южная Корея или Австралия - когда население быстро тестируется, люди изолируются. Да и наши приборы для тестирования станут лучше. Во второй раз мы уже не будем столь глупы", - сказал он.

Гостем подкаста стал также главный инфекционист США Энтони Фаучи.

На вопрос Билла Гейтса, насколько безопасно, даже при условии вакцинации, проводить массовые мероприятия и возвращаться к нормальной жизни, Фаучи ответил, что человечество будет возвращаться к нормальной жизни постепенно - в сочетании с вакцинацией и умеренными ограничительными мерами.
"Если бы была вакцина с 99%-м показателем эффективности, и 99% населения ее получили - то тогда все было бы в порядке. Но такого не произойдет…. Если мы возьмем, к примеру, вакцину с 75% эффективности и привьем ее 69% населения, то все равно остается еще уйма людей, которые могут разносить вирус", - пояснил Фаучи.

Он также сказал, что сама по себе нынешняя пандемия не закончится: "Нам надо осознать этот факт".
Признав, что у людей накопилась усталость от соблюдения карантинных мер, Фаучи призвал всех не сдаваться и продолжать соблюдать меры предосторожности, то есть носить маски, часто мыть руки и избегать мест скопления людей.

BBC News
„Microsoft“ įkūrėju Billas Gatesas
„Microsoft“ įkūrėju Billas Gatesas
1 / 1AP nuotr.
„Microsoft“ įkūrėju Billas Gatesas
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