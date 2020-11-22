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2020.11.22 13:00

По случаю Дня литовской армии впервые будут подняты флаги всех четырех родов войск

Юрате Валанчюте, ELTA2020.11.22 13:00
Mūšio laukas. Neslopstanti Baltarusijos režimo propaganda ir karo deivė – Lietuvos kariuomenės artilerija
Mūšio laukas. Neslopstanti Baltarusijos režimo propaganda ir karo deivė – Lietuvos kariuomenės artilerija

23 ноября отмечается День литовской армии. Превентивные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, внесли коррективы в традиционный план праздничных мероприятий.

В этом году не состоятся торжественное построение военнослужащих и военный парад на столичном проспекте Гядиминаса. В соответствии с рекомендациями министерства здравоохранения, многие традиционные мероприятия в различных воинских частях также будут отменены или проведены иным способом, допустимым в условиях пандемии.

NVSC budėti pradeda Lietuvos kariuomenės pajėgos
NVSC budėti pradeda Lietuvos kariuomenės pajėgos / M. Lysenko/KAM nuotr.

Особым акцентом Дня армии станет представление и передача флага Сил специальных операций. Это произойдет на торжественной церемонии, которую планируется провести в штабном батальоне им. Великого князя Литовского Гядиминаса. После того, как состоится передача, впервые будут официально подняты флаги четырех родов литовских Вооруженных сил. Рота Почетного караула Вооруженных сил Литвы исполнит показательную программу, в честь праздника прозвучат залпы орудий, будет играть военный оркестр.

Kariuomenė
Kariuomenė / LRT nuotr.

День литовской армии отмечается 23 ноября, поскольку в этот день в 1918 году был подписан приказ о создании Вооруженных сил Литвы. В этом году исполняется 102 года со дня создания литовских Вооруженных сил.

Mūšio laukas. Neslopstanti Baltarusijos režimo propaganda ir karo deivė – Lietuvos kariuomenės artilerija
NVSC budėti pradeda Lietuvos kariuomenės pajėgos
Kariuomenė
Mūšio laukas. Neslopstanti Baltarusijos režimo propaganda ir karo deivė – Lietuvos kariuomenės artilerija
Mūšio laukas. Neslopstanti Baltarusijos režimo propaganda ir karo deivė – Lietuvos kariuomenės artilerija
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NVSC budėti pradeda Lietuvos kariuomenės pajėgos
NVSC budėti pradeda Lietuvos kariuomenės pajėgos
2 / 3M. Lysenko/KAM nuotr.
Kariuomenė
Kariuomenė
3 / 3LRT nuotr.
Mūšio laukas. Neslopstanti Baltarusijos režimo propaganda ir karo deivė – Lietuvos kariuomenės artilerija
NVSC budėti pradeda Lietuvos kariuomenės pajėgos
Kariuomenė
# Литва# армия

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