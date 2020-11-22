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2020.11.22 12:15

В Сантаришкской клинике лечатся 160 пациентов с COVID-19, в опорных больницах – 278

Юрате Валанчюте, ELTA2020.11.22 12:15
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė / V. Balkūno nuotr.

По состоянию на воскресное утро, в Сантаришкской клинике Вильнюсской университетской больницы проходят лечение 160 пациентов с COVID-19, 36 из них – в отделении реанимации и интенсивной терапии. Из 160 больных – 2 ребенка.

В опорных больницах лечение проходят 278 пациентов: 136 – в Вильнюсской городской клинической больнице, 5 из них в отделении реанимации и интенсивной терапии; 19 – в Республиканской вильнюсской университетской больнице; 54 пациента – в алитусской больнице им. С. Кудирки, в том числе 2 – в отделении реанимации и интенсивной терапии; 43 – в укмяргской больнице, из них 3 – в отделении реанимации и интенсивной терапии; 19 – в тракайской больнице; 7 – в больнице Друскининкай.

VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė / V. Balkūno nuotr.

По данным коммуникационной службы Сантаришкской клиники, в Вильнюсском регионе места активного лечения взрослых, зараженных COVID-19, заняты на 80 процентов, а реанимационные места и места для интенсивной терапии – на 69 процентов.

VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
1 / 16V. Balkūno nuotr.
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
2 / 16V. Balkūno nuotr.
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
3 / 16V. Balkūno nuotr.
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
4 / 16V. Balkūno nuotr.
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
5 / 16V. Balkūno nuotr.
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
6 / 16V. Balkūno nuotr.
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
7 / 16V. Balkūno nuotr.
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
8 / 16V. Balkūno nuotr.
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
9 / 16V. Balkūno nuotr.
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
10 / 16V. Balkūno nuotr.
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
11 / 16V. Balkūno nuotr.
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
12 / 16V. Balkūno nuotr.
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
13 / 16V. Balkūno nuotr.
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
14 / 16V. Balkūno nuotr.
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
15 / 16V. Balkūno nuotr.
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
16 / 16V. Balkūno nuotr.
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė
# Литва# коронавирус

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