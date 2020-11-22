В Сантаришкской клинике лечатся 160 пациентов с COVID-19, в опорных больницах – 278

По состоянию на воскресное утро, в Сантаришкской клинике Вильнюсской университетской больницы проходят лечение 160 пациентов с COVID-19, 36 из них – в отделении реанимации и интенсивной терапии. Из 160 больных – 2 ребенка.

В опорных больницах лечение проходят 278 пациентов: 136 – в Вильнюсской городской клинической больнице, 5 из них в отделении реанимации и интенсивной терапии; 19 – в Республиканской вильнюсской университетской больнице; 54 пациента – в алитусской больнице им. С. Кудирки, в том числе 2 – в отделении реанимации и интенсивной терапии; 43 – в укмяргской больнице, из них 3 – в отделении реанимации и интенсивной терапии; 19 – в тракайской больнице; 7 – в больнице Друскининкай.

VUL Santaros klinikos; gydytojai; ligoninė / V. Balkūno nuotr.

По данным коммуникационной службы Сантаришкской клиники, в Вильнюсском регионе места активного лечения взрослых, зараженных COVID-19, заняты на 80 процентов, а реанимационные места и места для интенсивной терапии – на 69 процентов.