По предварительным данным, в Литве за сутки выявлено 2,3 тыс. новых случаев COVID-19

Согласно предварительным данным, опубликованным литовским департаментом статистики в воскресенье, за минувшие сутки в стране зарегистрировано рекордное количество новых случаев коронавируса – 2,3 тысячи.

Более подробная информация будет опубликована министерством здравоохранения около полудня.

По данным департамента статистики, за сутки выявлено 2 307 новых случаев COVID-19.

Klaipėdos universitetinė ligoninė / R. Rumšienės/LRT nuotr.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом более 40 тысяч человек. Более 30 тысяч больны до сих пор.

Выздоровело более 10 тысяч человек.