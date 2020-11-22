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2020.11.22 09:39

По предварительным данным, в Литве за сутки выявлено 2,3 тыс. новых случаев COVID-19

Milena Andrukaitytė, BNS2020.11.22 09:39
Vilniaus miesto klinikinė ligoninė; Koronavirusas Vilniuje
Vilniaus miesto klinikinė ligoninė; Koronavirusas Vilniuje / S. Žiūros nuotr.

Согласно предварительным данным, опубликованным литовским департаментом статистики в воскресенье, за минувшие сутки в стране зарегистрировано рекордное количество новых случаев коронавируса – 2,3 тысячи.

Более подробная информация будет опубликована министерством здравоохранения около полудня.

По данным департамента статистики, за сутки выявлено 2 307 новых случаев COVID-19.

Klaipėdos universitetinė ligoninė
Klaipėdos universitetinė ligoninė / R. Rumšienės/LRT nuotr.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом более 40 тысяч человек. Более 30 тысяч больны до сих пор.

Выздоровело более 10 тысяч человек.

Vilniaus miesto klinikinė ligoninė; Koronavirusas Vilniuje
Klaipėdos universitetinė ligoninė
Vilniaus miesto klinikinė ligoninė; Koronavirusas Vilniuje
Vilniaus miesto klinikinė ligoninė; Koronavirusas Vilniuje
1 / 2S. Žiūros nuotr.
Klaipėdos universitetinė ligoninė
Klaipėdos universitetinė ligoninė
2 / 2R. Rumšienės/LRT nuotr.
Vilniaus miesto klinikinė ligoninė; Koronavirusas Vilniuje
Klaipėdos universitetinė ligoninė
# Литва# коронавирус

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