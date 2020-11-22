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2020.11.22 09:18

Виктор Шендерович. В ожидании гимна

Виктор Шендерович, "Эхо Москвы"2020.11.22 09:18
Виктор Шендерович
Виктор Шендерович / Facebook

«Незабвенного хохмача всея Руси Михаила Жванецкого похоронили на закрытом для простых смертных Новодевичьем кладбище под звуки гимна и залпы почетного караула», – написал в сердцах писатель Юрий Поляков.

Заголился товарищ, не сдержал досады, разом вывалил комплексы на всеобщее обозрение… И хотя вставил потом свою досаду в политическую рамку и глуповатым образом стал сравнивать, кого и как хоронили по его сторону идеологических баррикад, вся эта неловкая дымовая завеса не смогла скрыть силы простого человеческого чувства.

Да, товарищи, это она, зависть.

Завидовать славе Жванецкого – как завидовать его дару – пустое дело. «Не умеешь любить – сиди, дружи». Не умеешь так писать – смирись с этим, улыбнись, разведи руками. Ну, не на тебя навел линзу Создатель, не в тебе задымилось от этого луча…
Все терпят – и ты терпи.

Впрочем, профессиональная зависть – вещь по-человечески простительная. Хамить покойному, конечно, было не обязательно, но сам позыв понятен. Гораздо смешнее – эта вдруг прорвавшаяся ревность к месту захоронения, к гимну и почетному караулу…
Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу. Никогда еще писатель Юрий Поляков не говорил с такою ясностью о себе самом. Это ж ему туда надо, под звуки гимна – председателю редакционного совета «Литературной газеты», доверенному лицу В.В. Путина, члену Общественного совета при Комитете по культуре Государственной думы РФ…

Жванецкому-то, так счастливо пролетавшему свой век над нашим череповцом, было совершенно все равно, где и по какому чину его похоронят. Его манила и волновала – жизнь. Много последних лет он возвращался к мысли о неизбежности ее окончания, писал об опаздывающих словах любви, о печали ухода, о надежде остаться в языке…

«Смерть – это перерыв», – написал гений, посмертно определенный в «хохмачи» писателем Поляковым.

Да. Для Жванецкого – несомненно, перерыв.

А Полякову дай бог здоровья, потому что потом уже всё.

Эхо Москвы

Виктор Шендерович
Виктор Шендерович
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Виктор Шендерович
# Мнения# Культура

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