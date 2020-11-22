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2020.11.22 09:03

На совещание министров обороны стран ЕС проник журналист

Радио «Cвобода»2020.11.22 09:03
Josepas Borrellis
Josepas Borrellis / AP nuotr.

Нидерландский журналист беспрепятственно вошёл в виртуальный зал, где заседали министры обороны стран ЕС. Сотрудник телеканала RTL Дэниел Верлаан воспользовался данными о входе на сайт видеоконференции благодаря оплошности министр обороны Нидерландов - тот, опубликовавшего в Твиттере некоторые сведения о подключении к конференции.

Не поверивший своим глазам репортёр, после появления своего изображения на экране, подал знак рукой: мол, я здесь, среди вас. Глава Внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель спросил гостя: "Вам известно, что вы только что вторглись в секретную конференцию?".

"Да, да. Извините. Я журналист из Нидерландов. Прошу прощения за то, что прервал вашу конференцию. Я сейчас выйду из вашего аккаунта", - оправдывался Верлаан под общий смех участников совещания.

Боррель на это ответил: "Вам известно, что это уголовное преступление? Вам лучше быстро отключиться, пока за вами не приехала полиция.

Дэниэл Верлаан воспользовался фотографией, которую министр обороны Нидерландов опубликовал в Твиттере - на ней были видны символы логина и частично пин-код. "После нескольких попыток войти, взломщику удалось разгадать полный пин-код, поскольку пять из шести цифр кода были видны на фотографии, сообщает RTLNieuws.

Несмотря на то, что многие увидели в произошедшем повод для смеха, инцидент даёт основания для беспокойства в связи с доступностью конфиденциальных совещаний для посторонних лиц, говорится в комментарии Би-би-си. Совещание было прервано, а продолжение истории перешло на уровень официального разбирательства. Представитель министерства обороны Нидерландов назвал произошедшее "глупой ошибкой".

Инцидент произошёл вечером в пятницу, 20 ноября.

Радио Свобода

Josepas Borrellis
Josepas Borrellis
1 / 1AP nuotr.
Josepas Borrellis
# В мире# Европейский Союз# журналистика

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