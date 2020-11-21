На акции против ношения масок комику Шураеву пришлось объясняться с полицией

Акция протеста против ношения масок, которая прошла в Вильнюсе в субботу, собрала небольшое количество тех, кто отрицает эффективность такой меры защиты. Полиция задержала мужчину, на котором не было маски и который не подчинился требованию ее надеть. Комику Олегу Шураеву также пришлось пообщаться с полицейскими.
По словам журналистки Радио LRT Гедре Трапикайте, на акцию протеста собралось около пятнадцати человек. Среди них были и те, кто протестовал против протестующих и призывал их носить маски, объяснял их важность.
Репортер сообщила, что были люди, которые не носили масок, но держали в руках чашку кофе или бутылку воды, – они не скрывали, что делают это лишь для того, чтобы избежать штрафа.
«Протестующие задавались вопросом, зачем нужно носить маску на улице. Они говорили, что не существует аргументов, основанных на научных исследованиях. Некоторые митингующие держали плакаты», - сказала Г. Трапикайте.
По словам Г. Трапикайте, полиция задержала одного из протестующих. Комик Олег Шураев также побывал на этом мероприятии, поэтому ему пришлось забираться в полицейский автомобиль.