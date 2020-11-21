На акции против ношения масок комику Шураеву пришлось объясняться с полицией

Акция протеста против ношения масок, которая прошла в Вильнюсе в субботу, собрала небольшое количество тех, кто отрицает эффективность такой меры защиты. Полиция задержала мужчину, на котором не было маски и который не подчинился требованию ее надеть. Комику Олегу Шураеву также пришлось пообщаться с полицейскими.

По словам журналистки Радио LRT Гедре Трапикайте, на акцию протеста собралось около пятнадцати человек. Среди них были и те, кто протестовал против протестующих и призывал их носить маски, объяснял их важность.

Protestas prieš kaukes. / BNS nuotr.

Репортер сообщила, что были люди, которые не носили масок, но держали в руках чашку кофе или бутылку воды, – они не скрывали, что делают это лишь для того, чтобы избежать штрафа.

Protestas prieš kaukes. / BNS nuotr.

«Протестующие задавались вопросом, зачем нужно носить маску на улице. Они говорили, что не существует аргументов, основанных на научных исследованиях. Некоторые митингующие держали плакаты», - сказала Г. Трапикайте.

Protestas prieš kaukes. / BNS nuotr.

По словам Г. Трапикайте, полиция задержала одного из протестующих. Комик Олег Шураев также побывал на этом мероприятии, поэтому ему пришлось забираться в полицейский автомобиль.