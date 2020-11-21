Форум свободной России перешел в YouTube. Что обсудили и о чем забыли?

Форум свободной России, обычно проходивший в Вильнюсе, в этом году из-за пандемии стартовал в онлайн-формате. Как это было и о чем говорили его участники, представляющие российскую оппозицию?

20 ноября стартовал девятый по счету Форум свободной России, на котором политологи, экономисты и активисты обсуждают актуальные проблемы современной России. Обычно форум оппозиции проводят в Вильнюсе, но из-за пандемии коронавируса и закрытых границ мероприятие перенесли в прямой эфир в YouTube.

С одной стороны, это увеличило долю участников из России (72% всех заявок). Но с другой - новый формат сделал еще более заметным тот факт, что эмигрантскому по своей природе форуму сложно конкурировать с оппозиционным онлайн-контентом внутри самой России. Например, с каналами "Навальный Live", "Сталингулаг" и другими. Как по количеству просмотров, так и по выбору тем и спикеров.

Ключевая задача литовских дискуссий, как считают сами организаторы, - сформировать интеллектуальную альтернативу путинскому режиму. Однако видно, что форум еле-еле за ней поспевает. В обсуждениях о пытках и эмиграции - ни слова не прозвучало о представителях ЛГБТ, а феминизма будто вообще не существует. Отдельные спикеры не стеснялись отрицать глобальное потепление. Не говоря уже о том, что у форума был заметный перекос в сторону мужчин-экспертов (8 женщин против 50 мужчин). Как заметил один из участников, экономист Сергей Гуриев, главный вызов российской власти до 2024 года - это YouTube как свободная площадка для обмена мнениями. Но в какой-то степени, это вызов и для самой оппозиции. В том числе, в лице Форума свободной России.

Потери от коронавируса в России

Одну из наиболее ярких дискуссий первого дня форума посвятили последствиям коронавируса для России. Самое ощутимое из них - человеческие потери, уверены эксперты. По оценке избыточной смертности в России, которую привел в пример экономист Андрей Илларионов, от причин, связанных с коронавирусом, в России в 2020 году скончаются примерно 310 000 человек. А общая естественная убыль населения составит примерно 600 000 человек.

Это сильнее, чем экономические потери, отразится на жизни в стране, уверен эксперт. Например, уровень рождаемости в последующие годы приблизится к низким цифрам 1992-93 годов. Ожидаемая продолжительность жизни только за 2020 год снизится минимум на два года, заключил Илларионов. "Сейчас в России каждый день от коронавируса умирает больше, чем весной этого года. Но власти до сих пор всерьез обсуждают снижение расходов на здравоохранение", - возмущается Сергей Гуриев.

Отсутствие масштабной политической реакции на это экономист Владислав Иноземцев объясняет тем, что Кремль преподносит коронавирус как внешний фактор, против которого Россия борется. "Люди начинают выживать сами, нет единого порыва восстать против власти. И это проблема общества - не видеть свои частные проблемы как общенациональную", - заключил он.

Что будет с экономикой после пандемии

Экономический спад - вторая проблема пандемии - в 2020 году будет меньше, чем на Западе, потому что Россия не закрывалась так надолго, как западные страны, и не вводила жестких ограничений на экономическую деятельность, считает Владислав Иноземцев. Плюс вынуждала людей работать, не давая им деньги. Но, продолжает эксперт, в следующем году в России будет нарастать кризис неплатежей как итог закредитованности домохозяйств и корпораций. В то время как другие страны, которые предпочли раздать населению и предприятиям деньги, довольно быстро вернутся к докоронавирусным показателям.

Также обсуждался вопрос, как выглядит "черный день", на который Путин все же согласится потратить средства Фонда национального благосостояния (ФНБ). На этот вопрос Сергей Гуриев ответил, что во многом это зависит от глобального спроса на нефть. "Он неизменно будет снижаться, а значит - деньги в бюджете будут кончаться. При этом полицейским и пропагандистам нужно будет чем-то платить. Вот на это время и копят", - объяснил Гуриев.

Споры о будущем Конституции РФ

Обсуждалась на форуме и переписанная конституция РФ, голосование за которую проходило в разгар пандемии. Спикеры решили не фокусироваться на внесенных поправках. По их мнению, в таком виде конституцию реанимировать нельзя, а сразу нужно перейти к обсуждению будущего основного закона РФ. Что делать с конституцией в России без Путина? Мнения разделились.

Доктор юридических наук, эксперт по конституционному законодательству Елена Лукьянова, считает, что в будущем можно будет работать с вариантом конституции 1993 года. По своей модели она "хороша и точна", не стоит полностью ломать ее конструкцию, отметила эксперт.

Однако большинство экспертов настаивали, что у новой России должна быть полностью новая конституция. По словам политолога Александра Кынева, конституция 1993 года тоталитарна по своей природе, пытается навязать всей стране некий общий стандарт, который невозможен в силу разнородности пространств. "На территории нашей страны разный уровень культур. Разнообразие, непохожесть - это норма. А при общем стандарте худшее становится всеобщим мерилом. Надо выстроить гибкие системы, толерантные к разным отклонениям", - сказал политолог.

По его словам, в отличие от версии закона 1993 года, в новой конституции нужно гарантировать неприкосновенность определенных прав территорий и регионов. Среди них - выборность местного самоуправления и право территорий на собственные институты. "Это единственный способ сохранить общую правовую рамку в рамках единого государства. Если вы будете навязывать свои шаблоны регионам типа Чечни, вы сами станете Чечней в конечном счете", - подытожил эксперт.

Политик Леонид Гозман добавил, что в конституции следует также прописать механизмы выхода территорий из состава страны. "Не считаю необходимым удерживать территории, если они не хотят быть в составе РФ. Жить вместе нормально можно только добровольно", - сказал он. Кроме того, нужны статьи, которые зафиксируют стремление России к членству в союзах, вроде НАТО и Евросоюза, а также пропишут уровень обязательств государства перед гражданами (образование, здравоохранение, пенсии), считает политик.

DW