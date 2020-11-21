Neue Zürcher Zeitung: Пандемия как "проект" сатаны

"Пандемия - это заговор мировых элит, которые хотят создать мир без Бога, мир сатаны, в котором все мы станем зомби, заявил на прошлой неделе Ливио Фанзага. Можно было бы отмахнуться от его теории заговора как от примитивной нелепицы, если бы 80-летний мужчина не был директором радио Maria, самого влиятельного радиоканала Италии", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"По словам влиятельного проповедника, новый коронавирус возник не случайно на рынке животных в Китае - он был разработан в секретной лаборатории с целью нанести удар по Западу. Это мировой заговор, распространяемый СМИ и управляемый лично дьяволом, который пользуется услугами преступных душ. Так Фанзага назвал недавно и Джо Байдена. По его словам, победитель президентских выборов в США подкуплен демоном, чтобы реализовывать дьявольскую программу абортов, детей из пробирки и однополых браков. Как и многие христианские приверженцы жестких позиций, итальянец является страстным сторонником Трампа", - говорится в публикации.

"После своей первой паломнической поездки в Меджугорье в середине 1980-х годов он стал ярым приверженцем культа Марии, который тогда переживал ренессанс в крайне консервативных кругах. Жители этого селения в Боснии и Герцеговине утверждают, что им регулярно является Мария. Ватикан никогда не признавал это место паломничества в связи с очевидными случаями обмана. Падре Фанзага всеми силами борется с этой политикой".

"Его канал намного более консервативен, чем Радио Ватикана, официальное радио Святейшего престола. (...) Дон Ливио гордится тем, что он наставляет на путь истины больше людей, чем Папа Римский. Сегодня радиоканал представлен во всем мире. Объединение World Family of Radio Maria включает в себя связанные каналы более чем в 50 странах, а его аудитория достигает 35 млн человек", - отмечает издание.

"С точки зрения директора радиоканала, сатана и те, кто подчиняются ему, являются единственной проблемой современного мира. Запад потерял свою душу в стремлении к технологическому прогрессу, заявил недавно священнослужитель в интервью правой газете Libero".

Koronavirusas Vokietijoje / AP nuotr.

"Светским политикам левого толка проповедник угрожает в своих передачах без всякого стеснения. Так, в 2016 году в неявной форме он пожелал смерти сенатору Монике Чиринне после того, как она провела через парламент закон о признании однополых отношений. За это союз журналистов отстранил его на полгода, однако это мало его впечатлило. Его радиоканал продолжил вести пропаганду против инакомыслящих. После сильных землетрясений в центральной Италии летом 2016 года один его сотрудников заявил, что это наказание Бога за то, что Италия признала однополые отношения. Ватикан был вынужден осудить эту позицию, назвав ее "возмутительной".

"Также и конспирологическая теория дона Ливио касательно пандемии, вероятно, доставит хлопот Папе Римскому. В последние месяцы Франциск неоднократно подчеркивал, что пандемию можно преодолеть лишь любовью, как на личном, так и на социальном и политическом уровне", - пишет Neue Zürcher Zeitung.

InoPressa