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2020.11.21 11:05

У Шимоните и Ландсбергиса – отрицательные тесты на коронавирус

Маргирис Мяйлутис, BNS2020.11.21 11:05
Gabrielius Landsbergis ir Ingrida Šimonytė spaudos konferencijoje po susitikmo su prezidentu Gitanu Nausėda
Gabrielius Landsbergis ir Ingrida Šimonytė spaudos konferencijoje po susitikmo su prezidentu Gitanu Nausėda / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Как сообщила агентству BNS представительница партии Союз Отечества – Христианские демократы Витауте Шмайжите, у кандидата на пост премьер-министра Ингриды Шимоните и лидера консервативной фракции Сейма Габриелюса Ландсбергиса тесты на коронавирус оказались отрицательными.

Тесты на COVID-19 оба парламентария прошли в пятницу в частной клинике. Днем ранее, в четверг, о положительном результате своего теста объявила спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

По словам представителя партии Союз Отечества – Христианские демократы, в воскресенье И. Шимоните и Г. Ландсбергис планируют провести еще один тест.

Ранее коронавирусом заразилось несколько нынешних и бывших парламентариев.

Gabrielius Landsbergis ir Ingrida Šimonytė spaudos konferencijoje po susitikmo su prezidentu Gitanu Nausėda
Gabrielius Landsbergis ir Ingrida Šimonytė spaudos konferencijoje po susitikmo su prezidentu Gitanu Nausėda
1 / 1J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Gabrielius Landsbergis ir Ingrida Šimonytė spaudos konferencijoje po susitikmo su prezidentu Gitanu Nausėda
# Литва# Сейм# коронавирус

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