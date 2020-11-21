У Шимоните и Ландсбергиса – отрицательные тесты на коронавирус

Как сообщила агентству BNS представительница партии Союз Отечества – Христианские демократы Витауте Шмайжите, у кандидата на пост премьер-министра Ингриды Шимоните и лидера консервативной фракции Сейма Габриелюса Ландсбергиса тесты на коронавирус оказались отрицательными.

Тесты на COVID-19 оба парламентария прошли в пятницу в частной клинике. Днем ранее, в четверг, о положительном результате своего теста объявила спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.

По словам представителя партии Союз Отечества – Христианские демократы, в воскресенье И. Шимоните и Г. Ландсбергис планируют провести еще один тест.

Ранее коронавирусом заразилось несколько нынешних и бывших парламентариев.