ЦИК Молдавии официально признал Майю Санду победительницей президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Молдавии официально объявила главу проевропейской партии "Действие и солидарность" Майю Санду победителем второго тура прошедших в стране президентских выборов.

"Признается избранным кандидат Майя Санду, которая получила большинство голосов во втором туре выборов, - 943 006", - заявил глава ЦИК Дорин Чимил (цитата по Sputnik Moldova). Действующего президента Игоря Додона поддержали 690 615 избирателей.

ЦИК передаст все документы, касающиеся процесса проведения голосования, в Конституционный суд, который до 5 декабря должен принять окончательное решение о признании результатов выборов. Срок полномочий Додона истекает 23 декабря.

Сам Додон ранее поздравил свою соперницу, однако заявил, что его избирательный штаб зафиксировал беспрецедентное количество нарушений во время выборов, и он намерен опротестовать результаты во всех инстанциях - от ЦИК до Конституционного суда. По словам Додона, имели место случаи блокирования права голоса жителей Приднестровья, организованного подвоза избирателей на участках в странах Европы, агитация в пользу Майи Санду со стороны лидеров западных стран.

"Я обещаю своим сторонникам, что не уступлю. Мы обязаны для защиты интересов наших граждан использовать все законные методы, чтобы опротестовать результаты выборов", - сказал политик, назвав своей обязанностью защиту голосов тех, кто поддержал его на выборах.

Додон призвал своих сторонников не выходить на протесты и не поддаваться на провокации. "Ситуация непростая, в том числе и эпидемиологическая, поэтому я буду использовать конституционные пути опротестовать результаты. Но выводить людей на улицы нельзя", - цитирует действующего президента "КП - Молдова". Если все инстанции подтвердят соответствие выборов закону и результаты голосования, Додон пообещал "поставить точку" в избирательной кампании.

Санду выступает за европейскую модель развития Молдавии, урегулирование приднестровского конфликта с участием международных партнеров и вывод российских войск из региона. В числе первых инициатив, которые избранный президент пообещала предпринять на новом посту, указаны: уменьшение расходов президента, поиск решений для проведения досрочных парламентских выборов, вывод Молдавии из международной изоляции, объявление коррупции угрозой для национальной безопасности, немедленное расследование резонансных дел.

Newsru.com