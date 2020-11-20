Алиев объявил о переходе Агдамского района под контроль Азербайджана

Агдамский район Нагорного Карабаха передали под контроль Азербайджана согласно трехстороннему заявлению Москвы, Еревана и Баку. Об этом сегодня заявил президент страны Ильхам Алиев, передает ТАСС.

"Сердечно поздравляю всех агдамцев. Дорогие агдамцы, вы больше не беженцы. […] Сейчас же для Агдама начинается новый период. У нас большие планы", - сказал глава государства.

По словам Алиева, Баку планирует восстановить районный центр - город Агдам, который был разрушен в ходе военных действий еще в 1990-х годах.

Утром 20 ноября войска Азербайджана вошли в Агдамский район, говорится в сообщении Минобороны страны. "Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентом Азербайджанской Республики, премьер-министром Республики Армения и президентом Российской Федерации, подразделения азербайджанской армии вошли в Агдамский район 20 ноября. В течение дня будут представлены фото и видеоматериалы из Агдамского района", - говорится в заявлении.

Азербайджанцами назначен комендант города Агдам. Согласно указу президента Ильхама Алиева "Об организации временного специального управления на освобожденных территориях АР", по приказу министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова начальник Отдела полиции Агдамского района и его заместители назначены комендантом и его заместителями в Агдаме.Сейчас идет работа по переводу отдела полиции Агдамского района в город Агдам. Его сотрудники и личный состав Внутренних войск продолжат вести деятельность в Агдаме в комендантском режиме.

Азербайджан с возвращением Агдама поздравила Турция. "Сегодня подразделения армии братского Азербайджана вошли в Агдамский район и мы поздравляем народ Азербайджана с этим. Карабах - это Азербайджан, весь мир об этом знает и признает, что это исконные азербайджанские территории", - заявили в турецком Минобороны.

Агдам - азербайджанский город, расположенный у границы с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой. С 1993 года он находился под контролем вооруженных сил НКР. Во время боев в 1993 году он был практически полностью разрушен и фактически стал "городом-призраком".

Согласно трехстороннему соглашению о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, Армения должна вернуть Азербайджану районы, входящие в так называемый карабахский пояс безопасности. Кроме того, в Карабахе в течение пяти лет (с возможным продлением) будут находиться российские миротворцы.

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