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2020.11.20 17:32

Reuters: ЕС потратит более €8 млрд на вакцины Pfizer и CureVac

NEWSru.com2020.11.20 17:32
„Pfizer“
„Pfizer“ / Vida Press nuotr.

Европейский союз (ЕС) может потратить более €8 млрд на закупки сотен миллионов доз вакцин, разработанных компанией CureVac и корпорацией Pfizer совместно с BioNTech. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его данным, ЕС согласился платить по €15,5 за дозу вакцины от Pfizer и BioNTech. Таким образом, за 300 млн доз ЕС заплатит €4,6 млрд. Стоимость одной дозы вакцины, произведенной CureVac, составит €10 в рамках поставки первых 225 млн доз. По данным агентства, дополнительные 180 млн доз могут обойтись Евросоюзу уже по €12 за штуку. Первые поставки вакцин от CureVac ожидают в ЕС до конца марта.

В Еврокомиссии не подтвердили информацию о стоимости вакцин, сославшись на конфиденциальный характер контрактов с поставщиками. Производители вакцин также отказались раскрывать детали сделки с Евросоюзом.

Стратегия вакцинации Еврокомиссии включает подписание контрактов на предзаказ вакцин с шестью западными компаниями. Еврокомиссия уже подписала контракты с AstraZeneca, Sanofi - GSK, Johnson & Johnson, концерном BioNTech - Pfizer и CureVac, в стадии подготовки также находится контракт с компанией Moderna, которая оценивает эффективность своей вакцины в 94,5%. Первый из этих контрактов с AstraZeneca уже вступил в силу 27 августа, и Еврокомиссия уже заплатила по нему €336 млн. В общей сложности Еврокомиссия намерена получить от 1 до 2 млрд доз вакцин от всех шести производителей.

Ранее представители Еврокомиссии неоднократно заявляли, что первая в мире вакцина от коронавируса, российская "Спутник V", не войдет в стратегию вакцинации ЕС, поскольку эта стратегия включает только производителей вакцин, которые будут вести производство на территории ЕС. Еврокомиссия отказывается комментировать предположения о том, что она не готова отдавать контракты на "миллиарды евро" российским компаниям.

Newsru.com

„Pfizer“
„Pfizer“
1 / 1Vida Press nuotr.
„Pfizer“
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