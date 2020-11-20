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2020.11.20 15:49

НЦОЗ: Сейм стал одним из очагов коронавируса

Радио LRT2020.11.20 15:49
Seimas
Seimas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Национальный центр общественного здоровья назвал Сейм одним из очагов коронавируса. Сегодня ситуацию в парламенте оценивают специалисты Центра.

Временный министр здравоохранения Аурелиюс Верига заявил, что работа Сейма должна быть приостановлена на несколько недель и как можно скорее. Правящие хотят узаконить дистанционную работу Сейма, изменив Статут. Согласно поправкам, зарегистрированным представителями консерваторов, депутаты смогут обсуждать и предлагать изменения на расстоянии, но голосовать они должны будут вживую - в зале заседаний. Против этого выступает фракция крестьян и зеленых.

Представитель Союза крестьян и зеленых Агне Ширинскене считает, что работа Сейма на расстоянии не обеспечит прозрачности голосования.

Правление Сейма, которое провело сегодня заседание, также постановило, что парламентарии будут делать тесты еженедельно во избежание распространения вируса. Также в зале пленарных заседаний Сейма планируется устаноустановить перегородки между рабочими местами членов Cейма.

Seimas
Seimas
1 / 1D. Umbraso/LRT nuotr.
Seimas
# Литва

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