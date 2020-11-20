Литва: председатель Сейма и министр обороны заразились коронавирусом

У спикера Сейма Литвы Виктории Чмилите-Нильсен и завершающего работу министра обороны Раймундаса Кароблиса в четверг обнаружен коронавирус, оба утверждают, что чувствуют себя хорошо и симптомов не ощущают.

"Мои коллеги по фракции получили отрицательные результаты тестов, а я пополняю ряды заболевших. Хотя всю неделю и сегодня я не чувствую никаких симптомов", - написала в фейсбуке глава Сейма.

В последнее время в литовском парламенте шли дискуссии о работе, когда заседания Сейма продолжались несмотря на то, что заразились несколько членов парламента.

Глава Движения либералов В. Чмилите-Нильсен заявила, что выполняла все рекомендации.

"Я знаю, что будет много разных мнений о моей работе на этой неделе. Я вела себя так, как рекомендовала канцелярия Сейма - на всех встречах была в маске, соблюдала дистанцию, избегала рукопожатий. Максимально соблюдала меры предосторожности. Работала, так как прекрасно видим, какая ситуация сегодня в парламенте. Еще очень много нерешенных вопросов", - заявила она.

Министерство обороны сообщило, что после диагностирования коронавируса у министра Р. Кароблиса он ушел на самоизоляцию и ожидает дальнейших указаний врачей. В изоляции находится и его ближайшее окружение.

Министерство также сообщило, что после обнаружения коронавируса у министра обороны Раймундаса Кароблиса, он не ощущает симптомов, сообщила в четверг пресс-секретарь министра.