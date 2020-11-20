Александр Плющев. Кремль выбивает у YouTube гарантии для своих СМИ

Власти РФ не собираются сворачивать активность на YouTube. А цель угроз в его адрес и законопроекта против "цензуры на YouTube" - получить гарантии для своих СМИ, считает Александр Плющев.

Двухнедельная "пятиминутка ненависти" к YouTube, в ходе которой о цензуре на этой площадке говорили официальные лица, ведомства и телепропагандисты, завершилась внесением законопроекта о санкциях в отношении иностранных интернет-платформ за цензуру, направленную против российских СМИ. Это случилось через несколько часов после того, как Роскомнадзор отправил в Google письмо, потребовав вернуть в "тренды YouTube" (хит-парад самых популярных новых видео) ролики канала Владимира Соловьева Soloviev Live.

Зачем понадобился законопроект о "цензуре на YouTube"



Молниеносность этого акта законотворчества, скорее всего, говорит о том, что настоящая причина атаки на YouTube кроется в чем-то другом, а неудачи Соловьева, как и недавняя шумиха вокруг фильма ВГТРК о Беслане - только повод, эдакий casus belli. Но если идти в атаку, надо понимать, какими силами и зачем. Цели более или менее понятны: главный государственный пропагандистский ресурс - телевидение - стремительно теряет аудиторию, которая перетекает в неконтролируемый властями YouTube. А вот со средствами не все так однозначно.

Российские власти сейчас не горят большим желанием блокировать YouTube, поскольку и нынешних законов для этого более чем достаточно. Кроме того, опыт показывает, что, пытаясь заблокировать какой-нибудь ресурс, государство может попутно сломать много полезных сервисов: от платежных систем до онлайн-бронирования, вызвав недовольство населения и в конце концов создав неудобства самому себе.





„WhatsApp“, „Instagram“, „Youtube“, „Snapchat“ / C. Wiediger/Unsplash nuotr.

Чего хочет Кремль от YouTube



В законопроекте предусмотрены и другие меры, помимо неэффективных блокировок: штрафы и замедление трафика для провинившихся, с точки зрения Кремля, ресурсов. Последнее - вполне осуществимая, но крайне рискованная как в техническом, так и в социальном плане мера.

Как и при блокировках, есть риск попутно сломать многие другие сервисы, а заодно нарваться на массовое недовольство буквально миллионов российских зрителей YouTube. Ожидания того, что мало интересующиеся политикой, а потому не знающие о шагах властей люди будут винить в медленном соединении американскую площадку, довольно обманчивы: если скорость упадет у всех сразу, даже самый аполитичный человек все смекнет моментально.

Предположу, что нынешние шаги государства, как и многие предыдущие, - попытка создания более удобной переговорной позиции. Диалог Кремля с Google/YouTube идет давно и никогда не прекращался. Стороны отлично понимают, что прямым инструментом российской политической цензуры YouTube не будет, поэтому данный вопрос вряд ли обсуждается в принципе. Уже примерно 15 лет российские власти понимают, что инструментом может быть только принадлежащий им или управляемый ими, то есть российский по происхождению или купленный российскими бизнесменами, ресурс. Денег на то, чтобы купить YouTube, у России нет и не хватит, даже если продать что-нибудь ненужное, какое-нибудь национальное достояние.

Кто жалуется на цензуру в YouTube



Исторически российские власти в интернете уже 20 лет делают одно и то же, на каждой новой платформе. Либо пытаются купить (а отечественные - отжать), либо, если это невозможно, насытить своими агентами влияния: от ресурсов ведомств и официальных СМИ до анонимных каналов и так называемых блогеров за еду. Поэтому остается только договариваться, на каких условиях на этой площадке существуют официальные или провластные ресурсы, чем они защищены. И вот тут, очевидно, есть что обговорить.

Если поискать в YouTube по словосочетанию "YouTube цензура", вы найдете много роликов о том, как площадка якобы зажимает авторов. Мало кто жалуется на цензуру в отношении провластной повестки, наоборот, большинство ютьюберов утверждают, что это делается в сговоре с Кремлем или по его указке. В середине сентября в Telegram стартовал канал Соловьев-OFF, который координирует деятельность по закидыванию YouTube жалобами на канал Владимира Соловьева. Там более 12 тысяч подписчиков, они то и дело жалуются, но безрезультатно. Многие, чьи видео канал Соловьева использовал, нарушая правила YouTube, пытались пожаловаться на него, но безрезультатно. В таких ситуациях многие другие каналы блокируют моментально, буквально не глядя, а соловьевский ресурс надежно защищен со стороны YouTube.





youtube / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Какие гарантии нужны российской власти



Похоже, именно об этом и речь: власти идут в атаку на Google, пытаясь вытребовать для своих каналов еще лучшие условия или, по меньшей мере, гарантии, что они не ухудшатся ни при каких раскладах. Чтобы, какое бы количество пропаганды, фейковых новостей, абьюза, плагиата ни выходило на условном YouTube-пространстве от Царьграда до ВГТРК, никакие серьезные санкции со стороны площадки не грозили. Ну, а если кого-то изредка изгонят из трендов, то это даже к лучшему, чтобы не исчезал повод в очередной раз поставить внутренней аудитории пластинку про цензуру американских интернет-площадок.

Государство собирается и далее продолжать работу в YouTube, просто хочет подстелить соломки. Если уж российские власти и будут блокировать, то не отдельные платформы, а весь интернет целиком, причем даже не постоянно, а лишь в самые напряженные моменты. Как это происходит, вы можете каждое воскресенье, а иногда и чаще, видеть в новостях из Беларуси.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW.