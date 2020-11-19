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2020.11.19 08:50

Handelsblatt. Путин снова тормозит развитие России

InoPressa2020.11.19 08:50
Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas / AP nuotr.

"Спутник V" честолюбиво окрестили первой в мире вакциной от коронавируса. Но теперь обнаруживаются проблемы, которых можно было бы избежать благодаря основательности, а не мании величия", - пишет немецкое издание Handelsblatt.

"В Россию можно только верить - так звучит известное изречение об огромной стране. И сегодня оно актуально как никогда. Ведь там, где пандемия превращает больницы целых регионов в морги, а мертвых складывают под тентовыми навесами, людям не остается ничего, кроме веры", - отмечает журналист Матиас Брюггманн.

"(...) И многое говорит о том, что российский президент Владимир Путин громко пообещал то, что не сможет выполнить. Он стал первым в мире главой государства, который зарегистрировал - не до конца изученную - вакцину от коронавируса и пообещал массовую вакцинацию", - говорится в статье.

"Но теперь выясняется, что для производства вакцины недостаточно мощностей и что врачи, привитые вакциной, получившей амбициозное политическое название "Спутник V", заболели Covid-19. Получается, одной только веры в Россию и ее ученых недостаточно".

"Гораздо важнее было бы, если московские разработчики наконец открыто представили бы результаты своих исследований. Лишь тогда среди скептически настроенного российского населения возросло бы желание сделать прививку "Спутником V", а в мире вырос бы интерес к производству этой вакцины", - полагает издание.

Россия, пишет Брюггманн, получила бы большой шанс, ведь в отличие от вакцины, разработанной компанией Biontech, российскую вакцину не нужно охлаждать до минус 80 градусов.

"Кроме того, у Росси есть шанс получить еще один важный экспортный продукт наряду с нефтью, газом, углем, оружием и водкой. Путин не должен упустить эту возможность из-за политической мании величия и националистической заносчивости".

"Вместо этого страна должна сделать ставку на прозрачность и кооперацию, если она хочет стать глобальным игроком в медицинском секторе. (...) Но Путин, - заключает Handelsblatt, - снова становится помехой для развития России".

Inopressa

Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas
1 / 1AP nuotr.
Vladimiras Putinas
# Россия

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