Шимоните представила кандидатов в министры: Ландсбергис претендует на пост главы МИДа

Кандидат в премьер-министры Ингрида Шимоните после встречи с президентом Гитанасом Науседой представила возможных кандидатов в министры.

Она отметила, что пока нет окончательного консенсуса по этому вопросу.

"Поскольку у меня еще нет официального статуса, который бы мне позволил формировать правительство, то я могу лишь упомянуть фамилии, которые, по моему мнению, были бы подходящими для этих позиций", – заявила И. Шимоните журналистам.

"О том, будут ли эти фамилии выдвигаться, мы узнаем лишь тогда, когда президент поручит мне сформировать правительство", – добавила она.



На пост министра охраны окружающей среды был предложен представитель Движения либералов Симонас Гентвилас, министра экономики и инноваций – лидер Партии свободы Аушрине Армонайте, министра энергетики - консерватор Дайнюс Крейвис, министра финансов – консерватор Гинтаре Скайсте, министра обороны – консерватор Арвидас Анушаускас, министра культуры - либерал Симонас Кайрис, министра здравоохранения - Арунас Дулькис, министра социальной защиты и труда – консерватор Моника Навицкене, министра транспорта - представитель Партии свободы Каспарас Адомайтис, министра образования, науки и спорта - консерватор Юргита Шюгждинене, министра юстиции - кандидат от Партии свободы Эвелина Добровольска, министра иностранных дел – лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис и министра внутренних дел - консерватор Агне Билотайте.



Пока не согласована кандидатура на пост министра сельского хозяйства. Ингрида Шимоните заявила, что выбранные ею кандидаты компетентны в своих областях.



Ландсбергис: радикальные изменения не потребуются

Ingrida Šimonytė ir Gabrielius Landsbergis TS-LKD rinkimų štabas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Габриэлюс Ландсбергис, выдвинутый на пост министра иностранных дел, говорит, что радикальных изменений не будет, и что одним из главных его приоритетов являются хорошие отношения с Западом и поддержка белорусской оппозиции.

"Я полагаю, что сегодня Литве не нужны радикальные перемены, нужны определенные утверждение и четкие сигналы, чтобы трансатлантическая общественность знала, что Литва является и всегда была надежным партнером США, и всегда им будет, невзирая на то, какую администрацию выбирают, либо какая управляет правительством Америки", – сказал он BNS в среду.

Председатель Союз отечества - Литовских христианских демократов (СО - ЛХД, консерваторов) подчеркнул, что большинство стратегических направлений внешней политики Литвы утверждаются консенсусом, невзирая на то, какая партия руководит правительством или МИД.

В качестве одной из приоритетных задач он упомянул помощь белорусской оппозиции.

"Это, пожалуй, один из крупнейших вызовов, приходящихся именно на Литву. Литва продемонстрировала лидерство, министр Линас Линкявичюс высоко поднял планку помощи в белорусском вопросе, но я действительно считаю, что можно не останавливаться, и делать больше – предоставлять помощь в Евросоюзе и за его пределами белорусской оппозиции, которая в данный момент нашла прибежище в Литве, а также решать, чем можно помочь, чтобы режим Александра Лукашенко не продолжался слишком долго", – сказал претендент в министры.

Кандидат на пост министра юстиции от Партии свободы Эвелина Добровольска заявила о необходимости улучшения ситуации с правами человека.



Кандидат от консерваторов на пост министра финансов Гинтаре Скайсте говорит, что основными ее приоритетами будут сокращение социальной отчужденности, трансформация экономики и пересмотр налоговой системы.