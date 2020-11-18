Автор фото напротив посольства Беларуси в Литве: это знак солидарности с протестующими

9 августа 2020 года. Молодые белорусские парни и девушки, стоящие в сцепке против ОМОНа. Отныне эта фотография находится в Вильнюсе напротив посольства Беларуси в Литве. Ее автор – вильнюсский фотограф Денис Веяс, который был очевидцем протестов в Беларуси во время выборов в Беларуси.

Денис провел несколько дней в Беларуси в начале августа. Смелость протествующих и жестокость белорусского ОМОНа не оставили его равнодушным. Он решил установить это фото на доме напротив Белорусского посольства знак солидарности с протестующими.

«Эта фотография говорит о храбрости белорусов, храбрости всей нации. У посольства она была установлена в первые дни карантина, а в карантин, как известно, нельзя особенно собираться, поэтому даже когда людей тут нет, эта фотография всегда будет напоминанием о том, что люди там есть и что люди стоят», - рассказывает в интервью LRT.lt Денис Веяс.

- Денис, помните ли вы момент, когда была сделана эта фотография?

- Эту фотографию я сделал возле стелы в центре Минска во время первого столкновения протестующих с ОМОНом, которое мы наблюдали с моим коллегой Бенасом. Это день выборов, прошло около полтора часа после того, как люди начали выходить на улицы, потому что стало ясно, что выборы будут сфальсифицированы.

Это был момент, когда люди подошли к силовикам и те стали сразу их обкладывать гранатами, так что это было в принципе самое-самое начало того, что уже развивается три месяца.

Фото белорусских протестующих, размещенное напротив здания посольства Беларуси в Литве / Денис Веяс

- Как вам пришла идея установить фотографию напротив посольства Беларуси в Литве?

- Однозначно из солидарности, потому что все это время я слежу за событиями в Беларуси, сижу в Telegram-каналах и мне хотелось выразить свою солидарность с этими людьми, сделать хотя бы что-то для них. В этом мне помогли Александр Назимов, куратор из Русского культурного центра, и Вадим Хадакоу, арт- директор BITSENS.

Хотелось также донести до белорусов Литвы, что Литва их поддерживает. Ну и потом само место - напротив посольства – выбрано потому, чтобы люди, которые там работают, выезжая из посольства, всегда могли видеть это фото. Что люди стоят, и стоят уже три месяца.

Эта фотография говорит о храбрости белорусов, храбрости всей нации. Она была установлена в первые дни карантина, а в карантин, как известно, нельзя особенно собираться, поэтому даже когда людей тут нет, эта фотография всегда будет напоминанием о том, что люди там есть и что люди стоят.

- Фотография установлена на жилом доме, получили ли вы разрешение на ее размещение? Как реагировали жители дома?

-Да, это жилой дом, я договорился с правлением дома, мы очень аккуратно её подвесили, чтобы фасад не повредить. Единственное условие было, чтобы мы этот фасад не испортили, поэтому мы забили каркас мягкими тканями, чтобы от ветра фотография не нанесла вред дому. Мы также спросили мнение владельцев магазинчиков, которые расположены рядом, и они тоже поддержали идею.

Фото белорусских протестующих, размещенное напротив здания посольства Беларуси в Литве / Денис Веяс

Люди как-то особенно не комментировали фото, но один пожилой мужчина сказал нам: «Молодцы, ребята!».

- Посольство, видимо, тоже никак не отреагировало?

- Да, посольство молчит, никаких комментариев от них не было, мне никто не писал. Наверное, они не жаловались, потому что если бы это произошло, я бы об этом узнал. А так все вроде бы спокойно.

- Не собираетесь ли вы организовать выставку и показать жителям Вильнюса больше фотографий, сделанных в те дни в Минске?

- Изначально я хотел сделать выставку, но потом пришло понимание, что ситуация постоянно меняется, развивается. Сделал одну публикацию на Calvert Journal и ставил проекции фотографий на белых платьях в театре, во время спектакля про ситуацию в Беларуси.

В целом же я подумал, что, наверное, было бы актуально представить какие-то более новые фотографии, не просто первые два дня протестов. В итоге пришла мысль показать одну фотографию в большом формате и более концептуально.

Фото белорусских протестующих, размещенное напротив здания посольства Беларуси в Литве / Денис Веяс

- И именно в том месте, которое уже стало символом протестов здесь, в Литве?

- Да, и было приятно, что когда я повесил это фото и выложил его в Instagram, буквально через пару часов ребята, которых я запечатлел на фотографии, меня нашли, потому что этой фотографией стали делиться не только в Литве, но и в Беларуси.

Они меня нашли и написали красивое письмо о том, что это очень хорошее чувство - увидеть себя на фотографии. И другие люди тоже писали. Оказалось, что на переднем плане - это три друга. Кстати, я их искал еще тогда, писал в «Нехта», пытался их найти, но мне никто не ответил.

Мне с самого начала эта фотография очень понравилось и мне уже тогда хотелось отдать эту фотографию этим ребятам, и вот через Instagram она всё-таки до них дошла. Я собираюсь её отпечатать и передать им эти принты.

- Вы в самой Беларуси были на президентских выборах и провели там ещё несколько дней после выборов. С какими ощущениями вы вернулись тогда в Литву?

- Из трёх этих самых страшных ночей мы пробыли там две ночи. Конечно, это было очень эмоционально – участвовать, видеть избиение людей. Мы и сами с коллегой побегали от ОМОНа, было много адреналина и шока от того, что так может быть в наше время.

Это уже тогда напоминало фашизм и от того, как там все развивается, складывается ощущение, что фашизма там все больше. Так что эмоции были очень сильные. Только когда я вернулся в Литву, я уже начал в этих своих чувствах разбираться и до сих пор слежу за тем, что там происходит и до сих пор сложно поверить, что так может быть.

Это уже потом начали приходить новости от людей, которых там задержали, а тогда мы даже не знали, что нам грозит, если нас задержат. На тот момент мне самым страшным казалось как раз то, что у меня могут забрать или разбить фототехнику или посадят дня на три. Но тогда это не пугало, а когда пошли истории людей, которые оттуда выходили, тогда я уже начал понимать, что на самом деле там происходит.

- Прошло уже 100 дней с той ночи, и протесты в Беларуси не стихают, несмотря на то, что и сами власти Беларуси и даже министр иностранных дел России Лавров утверждают обратное. Как вам кажется, всё-таки перемены грядут и Лукашенко сдаст свои позиции?



Протесты в Беларуси / AP nuotr.

- Я думаю, что белорусы уже сделали очень многое, перед всем миром они сорвали маску с режима и показали, какой он есть на самом деле. Они его оголили перед всем миром, все внимание мира приковано сейчас к Беларуси. И не так легко Беларуси в этом плане чем-то помочь ещё в том числе из-за влияния России.

Бывают дни, когда смотришь на это всё и впадаешь в отчаяние: что тут можно сделать? Но хочется верить, что перемены будут. Нужно терпение, больше помощи извне, применять более точечные санкции. Но я представляю, как людям страшно сейчас выходить, особенно в последние две недели. И в это воскресенье, и в прошлое, когда людям уже элементарно не дают собраться, ведь воскресные марши для них были как ритуал, людям было важно выйти и почувствовать единство, в такие моменты всегда кажется, что выигрываешь.

Но чем больше жестокости видишь от власти, тем более значительные перемены происходят в обществе, это касается и забастовок. Люди придумывают новые методы, как с этим всем бороться. 26 лет ничего не менялась и сейчас так быстро не изменится, нужно время. Начал суетиться и сам Лукашенко, он совершает ошибки и каждая ошибка помогает народу. Я не представляю, как можно править страной, когда ты натворил столько всего и когда столько стран тебя не признают президентом. Так что, да, я верю, что перемены будут.