Науседа призвал Дуду искать пути диалога с обществом по вопросам прав человека

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что поднял вопрос прав человека на встрече с главой Польши Анджеем Дудой и призвал его искать пути диалога с обществом, так как в соседней стране продолжаются протесты против запрета абортов.

"Неизбежно, как хорошие друзья, мы поговорили и на трудные темы, среди них - о правах человека", - во вторник написал в социальной сети Г. Науседа.

"Моя позиция ясна - всегда высказываюсь и буду высказываться за сохранение прав и свобод человека и непредвзятый диалог с обществом. Такой позиции я придерживаюсь и в вопросе о репродукционном здоровье женщин в Польше", - добавил он.

Президент Литвы верит, что "одна из старейших демократий в Европе" будет искать "конструктивный диалог со всеми общественными группами".

Крупные протесты в соседней стране спровоцировало решение Конституционного Трибунала, что действующие сейчас в Польше законы, разрешающий аборты в случаях патологий плода, противоречат Конституции.

В октябре этого года постановлением Конституционного суда Польши были еще более ужесточены законы об абортах, которые и так были одними из самых строгих в Европе.

Главы стран обсудили также совместную борьбу с коронавирусной пандемией, общие стратегии тестирования и вакцинации.