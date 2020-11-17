Ландсбергис: Литва не закроет глаза на проблемы с правами человека в Польше

Польша является стратегическим партнером Литвы, однако Литва не намерена делать вид, что в соседнем государстве не существуют проблемы с правами человека, утверждает председатель Союза отечества - Литовские христианские демократы Габриэлюс Ландсбергис.

"Один краеугольный камень наших отношений не может быть исключен – Польша является, была и будет для Литвы стратегическим партнером. Это краеугольный камень нашей безопасности, и его раньше не трогала ни одна из властей, и я надеюсь, что никакая будущая власть этого не сделает", – сказал во вторник Г. Ландсбергис журналистам.

"Однако, пожалуй, невозможно игнорировать вызовы, с которыми сталкивается соседнее государство. Для этого друзья и существуют, чтобы обращать внимание, если что-то идет не совсем хорошо, или не совсем в порядке", – сказал он.

Лидер консерваторов не сомневается, что во время визита президента Польши Анджея Дуды в Литве будет обращено внимание на ограничения прав человека в соседней стране.

Во вторник в Литву с двухдневным визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда.

Глава Польши обсудит с литовским президентом Гитанасом Науседой "двухстороннее сотрудничество в борьбе с пандемией, приобретение вакцины, безопасность региона, реализацию стратегических проектов в энергетике и транспорте, трансатлантические отношения, ситуацию в государствах Восточного партнёрства", сообщила администрация президента Литвы.

Сквернялис: новые власти испортят отношения с Польшей

Saulius Skvernelis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Завершающий работу на посту премьер-министра Саулюс Сквернялис считает, что новые власти могут испортить отношения с Польшей, если, не вдаваясь в подробности, будут критиковать ситуацию с нарушениями принципов верховенства права.

Об этом он заявил за несколько часов до начала визита президента Польши Анджея Дуды в Вильнюс.

"Судя по этим заявлениям, вероятно, что так и будет. Более того, так было всегда, когда к власти в Литве приходили правые", – сказал журналистам в Сейме С. Сквернялис.



А. Дуда в ходе визита в Вильнюс также планирует встретиться с премьером Саулюсом Сквернялисом и кандидатом на этот пост Ингридой Шимоните.