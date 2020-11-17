Меркель ожидает быстрого роста экономики Германии в 2021 году

Выступая на экономическом форуме газеты Süddeutsche Zeitung, канцлер ФРГ призвала жителей к пониманию необходимости действующих мер, призванных сократить число заражений коронавирусом.

В 2021 году экономику Германии ожидает "сильный скачок роста", полагает канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Об этом она заявила во вторник, 17 ноября, выступая по видеосвязи на экономическом форуме на тему "2021 год: путь из кризиса", организованном немецкой газетой Süddeutsche Zeitung. Меркель обещала принять новые меры для поддержки немецкого бизнеса, который, по ее словам, "в целом здоров", но тем не менее незаслуженно пострадал от пандемии коронавируса.

Меркель также призвала жителей ФРГ к пониманию необходимости действующих ограничительных мер, призванных предотвратить перегрузку здравоохранительной системы и защитить людей из групп риска. "Если бы мы ждали до тех пор, пока не останется свободных мест в палатах интенсивной терапии, то это было бы слишком поздно", - отметила Меркель. Канцлер назвала ограничение социальных контактов "вызовом демократии" и "одним из самых тяжелых решений", которые ей приходилось принимать за время правления.

Меркель "ожидала большего" от переговоров с главами регионов

Вместе с тем Мекрель заявила, что "ожидала большего" от прошедших накануне переговоров с премьер-министрами 16 немецких федеральных земель о мерах борьбы с пандемией. Канцлер пояснила, что считает промедление в сложившейся ситуации неприемлемым и поэтому испытывает нетерпеливость.

Накануне Меркель по итогам встречи с главами правительств немецких земель призвала граждан еще больше ограничить свои контакты, в частности полностью отказаться от вечеринок и проводить частные встречи только в рамках двух постоянных домохозяйств. Германии удалось остановить экспоненциальный рост числа новых инфицированных, но их снижения пока не наблюдается и ФРГ еще очень далека от цели сократить этот показатель до менее чем 50 новых случаев на 100 тысяч жителей в течение семи дней, отметила Меркель.



Deutsche Welle