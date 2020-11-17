Владимир Некляев: не будет никакой остановки протестов

"За сто дней я не пропусти ни одного протестного марша", - говорит в интервью Радио ЛРТ бывший кандидат в президенты Беларуси 2010 года, поэт Владимир Некляев.

Со дня выборов в Беларуси не прекращаются акции протеста. Критики обвиняют Лукашенко в фальсификации итогов выборов. Их не останавливает даже жестокость силовиков. Но, несмотря на давление, Лукашенко в отставку не подал.



С 25 февраля 2010 года Некляев стал лидером общественной кампании «Говори правду». В том же году выдвинул кандидатуру на президентских выборах в Белоруссии. В день выборов, 19 декабря 2010 года, был арестован и 29 декабря обвинён в организации массовых беспорядков. Amnesty International объявила его узником совести.



Некляев, оценивая события последних месяцев, констатирует, что все начиналась с очень жестких действий 9-10 августа властей, когда были насмерть избиты несколько десятков человек. Потом, не находя адекватных ответов на протесты, режим колебался.



"Действия на некоторых акциях были менее жесткими, но общая установка на силовое подавление протестов была неизменной. Рассчитывая на то, что протесты в конце концов захлебнутся в крови, режим продолжал делать ставку на силовые действия. По сути дела, все велось к гражданской войне. Но стало очевидно, что стравить людей с советскими красно зелеными и бело красными флагами независимости, не получится", - вспоминает в интервью ЛРТ события последних месяцев поэт.





Protestai Baltarusijoje / AP nuotr.



Он отмечает, что тогда давление снова усилилось и все вернулось на тот уровень, с которого все начиналось.

"Особенно на последней акции памяти убитого Романа Бондаренки. Когда на Площадь перемен, а проще говоря, во двор, где стоит его дом, в котором живут люди, выходящие на все протесты, пришли силовики и напали на них. Люди ведь пришли с цветами, в память о безвинно убитом человеке", - говорит Некляев.

По его словам, многие, среди них и министр иностранных дел России Сергей Лавров, говорят о том, что протесты сдуваются и что те действия, которые принимает режим, приносят ему плоды победы.

"Все это не правда. Людей становится меньше, но никто из этих людей, не говорит о пандемии коронавируса. Все больницы в Минске уже забиты. Из тюрем вывозят людей в регионы, чтобы освободить места для новых заключенных, а больных вывозить некуда. Подобная ситуация во всех городах. Второе безусловно связанно с тем, что людям нужно отдышаться после кровавой бойни. Это же не какие-то выдуманные герои, а живые люди с их семьями и проблемами. Когда тебя в кровь избивают, и ты выживаешь, конечно, ты принимаешь решение передохнуть.

Но поверьте, я вчера стоял в том дворе, рядом стоящие люди уже знали, что силовики окружают Площадь перемен и сейчас начнется то, что начинается всегда: избиения, хапун. При этом они стояли с решимостью в глазах все это встретить достойно. Не будет никакой остановки протестов. Может быть они поутихнут на зиму, но в конце режим рухнет под протестной волной", - констатирует бывший кандидат в президенты Владимир Некляев.