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2020.11.16 17:36

Новый скандал - вокруг дистанционных курсов для медиков

Радио LRT2020.11.16 17:36

Переписка, полученная отделом расследований ЛРТ, свидетельствует о том, что вместе с приказом Аурелиюса Вериги о приобретении дистанционных курсов для медиков министерство также указало, у кого нужно приобрести эту услугу.

Месяц назад отдел расследований ЛРТ сообщал, что весной учреждение, находящееся под юрисдикцией министерства, приобрело дистанционные курсы для медиков у частной компании более чем за миллион евро. Это в 24 раза дороже, чем могли предложить университеты.

Тогда в министерстве здравоохранения и сам министр Аурелиюс Верига заявлял, что учреждение само решило, у кого покупать услугу, а министерство в закупке не участвовало. Однако отдел расследований ЛРТ получил письма канцлера министерства Одеты Виткунене руководителю подвластного министерству предприятия, в которых не только указывается необходимость закупки услуги, но и прилагаются уже подготовленные закупочные документы и указывается, с кем нужно подписать контракт.

Поскольку этой закупкой начала интересоваться Служба спецрасследований, то, по словам источников отдела расследований ЛРТ, министерство указало подведомственному учреждению в своих ответах правоохранительным органам умолчать об этой переписке. Министерство здравоохранения пока не ответило на вопросы ЛРТ.

1 / 1V. Balkūno nuotr.
# Литва

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