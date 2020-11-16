Новый скандал - вокруг дистанционных курсов для медиков

Переписка, полученная отделом расследований ЛРТ, свидетельствует о том, что вместе с приказом Аурелиюса Вериги о приобретении дистанционных курсов для медиков министерство также указало, у кого нужно приобрести эту услугу.

Месяц назад отдел расследований ЛРТ сообщал, что весной учреждение, находящееся под юрисдикцией министерства, приобрело дистанционные курсы для медиков у частной компании более чем за миллион евро. Это в 24 раза дороже, чем могли предложить университеты.



Тогда в министерстве здравоохранения и сам министр Аурелиюс Верига заявлял, что учреждение само решило, у кого покупать услугу, а министерство в закупке не участвовало. Однако отдел расследований ЛРТ получил письма канцлера министерства Одеты Виткунене руководителю подвластного министерству предприятия, в которых не только указывается необходимость закупки услуги, но и прилагаются уже подготовленные закупочные документы и указывается, с кем нужно подписать контракт.



Поскольку этой закупкой начала интересоваться Служба спецрасследований, то, по словам источников отдела расследований ЛРТ, министерство указало подведомственному учреждению в своих ответах правоохранительным органам умолчать об этой переписке. Министерство здравоохранения пока не ответило на вопросы ЛРТ.