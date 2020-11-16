Данные Департамента статистики: за сутки в Литве - 1152 случая коронавируса

Согласно предварительным данным, опубликованным Департаментом статистики Литвы в понедельник утром, в Литве за прошлый день было выявлено 1152 новых случая коронавируса.

Более подробная информация должна быть представлена Министерством здравоохранения около полудня.

В выходные обычно проводится меньше тестов на коронавирус, чем в будние дни, поэтому количество выявленных случаев немного ниже.

В воскресенье было выявлено 1372 новых случая коронавируса, 11 человек умерли.



В Литве с 7 по 29 ноября объявлен карантин.