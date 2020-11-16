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2020.11.16 08:31

Данные Департамента статистики: за сутки в Литве - 1152 случая коронавируса

BNS, LRT.lt2020.11.16 08:31

Согласно предварительным данным, опубликованным Департаментом статистики Литвы в понедельник утром, в Литве за прошлый день было выявлено 1152 новых случая коронавируса.

Более подробная информация должна быть представлена Министерством здравоохранения около полудня.

В выходные обычно проводится меньше тестов на коронавирус, чем в будние дни, поэтому количество выявленных случаев немного ниже.

В воскресенье было выявлено 1372 новых случая коронавируса, 11 человек умерли.

В Литве с 7 по 29 ноября объявлен карантин.

1 / 1V. Balkūno nuotr.
# Литва

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