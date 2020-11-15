На выборах президента Молдавии Санду опережает Додона

Во втором туре выборов президента Молдавии, которые прошли в воскресенье, лидирует оппозиционный кандидат Майя Санду. Она опережает действующего президента Игоря Додона.

По итогам подсчёта голосов с более 90 процентов участков Санду набирает более 51 процента голосов, Додон – менее 49. При этом ещё не подсчитана большая часть голосов, поданных избирателями за пределами Молдавии - в первом туре они поддержали Санду.

Ранее были опубликованы данные экзитпола, который провёл молдавский Институт публичной политики. Согласно им, Санду получает 54,7 процента голосов избирателей, Додон – 45,3.

Ещё один опрос агентства "Интеллект груп" дал почти такие же результаты – 54,8 процента голосов за Санду.

Игорь Додон после закрытия избирательных участков заявил, что побеждает с большим отрывом на территории самой Молдавии. Он призвал всех к спокойствию, сказав, что никакой дестабилизации в стране не будет.

Явка во втором туре выборов превысила 50 процентов. В первом туре проголосовали около 43 процентов имеющих право голоса.

В самой Молдавии голосовали более 1 миллиона 300 тысяч человек, и ещё около 250 тысяч – за рубежом. Живущие за границей граждане страны более склонны поддерживать Санду.

Maia Sandu / AP nuotr.

Майя Санду – кандидат от проевропейской Партии действия и справедливости. В первом туре она набрала 36 голосов, Додон – 32 процента. Додон, поддержанный Партией социалистов, считается пророссийским кандидатом. Санду выступает за европейскую ориентацию Молдавии, в то же время подчёркивая, что она не хочет портить отношения с Москвой. Главной проблемой страны она называет коррупцию, в этом же контексте говоря и о проблеме Приднестровья.

Майя Санду уже была соперницей Додона на выборах президента в 2016 году, тогда она проиграла. В 2019 году несколько месяцев она была премьер-министром – сформировав неожиданный альянс с Додоном против олигарха Влада Плахотнюка, который в результате был вынужден покинуть страну. Впоследствии президент уволил Санду, и она стала лидером оппозиции.

Радио Свобода