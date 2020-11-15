Новости

2020.11.15 16:46

Трамп впервые написал в твиттере, что Байден победил на выборах

Радио «Cвобода»2020.11.15 16:46
Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas / AP nuotr.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, спустя более чем неделю после того, как СМИ сообщили о победе на выборах 3 ноября его соперника, демократа Джо Байдена, написал в твиттере о том, что Байден победил на выборах, добавив, что своей победой демократ обязан фальсификациям.

"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы" - написал Трамп в твиттере.

Утверждения о фальсификациях на данный момент не подтверждены ни судами, ни независимыми расследованиями. Тем не менее, Трамп, опираясь на различные юридические основания, оспаривает результаты голосования в ряде штатов, где он проиграл с небольшим отрывом.

Спустя примерно час после записи о победе Байдена Трамп написал другой твит - "Он победил только в глазах фальшивых СМИ. Я не признал поражение".

Ещё в одном твите президент выразил уверенность в победе и вновь повторил утверждение, что выборы были нечестными.

Официально избрание Байдена президентом ещё не подтверждено, поскольку коллегия выборщиков голосует только в декабре. Однако правилом в американской политике является то, что кандидат, который, согласно предварительным итогам, проигрывает, признаёт своё поражение. Трамп этого не сделал.

Согласно предварительным итогам выборов, Байден набирает 306 голосов выборщиков, Трамп - 232. Для того, чтобы претендовать на победу, Трампу необходимо через пересчёт голосов или через суд изменить итоги голосования не менее чем в трёх "колеблющихся штатах", что, по мнению аналитиков, малоправдоподобно.

Накануне в Вашингтоне десятки тысяч сторонников президента вышли на улицы, протестуя против официальных результатов голосования на президентских выборах.​ Произошли стычки с их оппонентами, полиция задержала около 20 человек.

Радио Свобода

Donaldas Trumpas
Donaldas Trumpas
1 / 1AP nuotr.
Donaldas Trumpas
# В мире# США# Трамп

Популярно

Kaukė

Новости

2020.11.15 09:44

По предварительным данным, за сутки выявлено более 1,3 тыс. новых случаев COVID-19

Moldovos prezidento rinkimai

Новости

2020.11.15 10:44

В Молдавии второй тур президентских выборов: Санду против Додона

Minske baltarusiai pagerbia nuo pareigūnų žuvusį Ramaną Bandarenką

Новости

2020.11.15 16:39

В Беларуси милиция разгоняет и задерживает манифестантов дополнено

Naujagimis

Новости

2020.11.15 10:35

В Клайпеде в окошке жизни оставили новорожденного

Pravieniškės

Новости

2020.11.15 07:20

Найден осужденный, сбежавший из открытой колонии в Правенишкес

Balsavimas išankstiniuose Seimo rinkimuose Vilniuje

Новости

2020.11.15 10:07

Опрос: почти половина населения Литвы недовольна качеством демократии в стране

Игорь Козырин. Из серии "Самоизоляция"

Новости

2020.11.15 13:40

"Самоизоляция", "обнуление" и другие ключевые слова года

Матвей Ганапольский

Новости

2020.11.15 10:10

Матвей Ганапольский. Дыр-быр-бырдын, или Такой неправильный Глуховский

A. Smetona

Новости

2020.11.15 11:30

В Вильнюсе в следующему году планируется начать строительство памятника А. Сметоне

Krematoriumas, asociatyvi nuotr.

Новости

2020.11.15 09:40

Под Клайпедой тихонько вырастает крематорий