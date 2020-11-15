Трамп впервые написал в твиттере, что Байден победил на выборах

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, спустя более чем неделю после того, как СМИ сообщили о победе на выборах 3 ноября его соперника, демократа Джо Байдена, написал в твиттере о том, что Байден победил на выборах, добавив, что своей победой демократ обязан фальсификациям.

"Он победил, потому что выборы были сфальсифицированы" - написал Трамп в твиттере.

He won because the Election was Rigged. NO VOTE WATCHERS OR OBSERVERS allowed, vote tabulated by a Radical Left privately owned company, Dominion, with a bad reputation & bum equipment that couldn’t even qualify for Texas (which I won by a lot!), the Fake & Silent Media, & more! https://t.co/Exb3C1mAPg — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Утверждения о фальсификациях на данный момент не подтверждены ни судами, ни независимыми расследованиями. Тем не менее, Трамп, опираясь на различные юридические основания, оспаривает результаты голосования в ряде штатов, где он проиграл с небольшим отрывом.

Спустя примерно час после записи о победе Байдена Трамп написал другой твит - "Он победил только в глазах фальшивых СМИ. Я не признал поражение".

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Ещё в одном твите президент выразил уверенность в победе и вновь повторил утверждение, что выборы были нечестными.

RIGGED ELECTION. WE WILL WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

Официально избрание Байдена президентом ещё не подтверждено, поскольку коллегия выборщиков голосует только в декабре. Однако правилом в американской политике является то, что кандидат, который, согласно предварительным итогам, проигрывает, признаёт своё поражение. Трамп этого не сделал.

Согласно предварительным итогам выборов, Байден набирает 306 голосов выборщиков, Трамп - 232. Для того, чтобы претендовать на победу, Трампу необходимо через пересчёт голосов или через суд изменить итоги голосования не менее чем в трёх "колеблющихся штатах", что, по мнению аналитиков, малоправдоподобно.

Накануне в Вашингтоне десятки тысяч сторонников президента вышли на улицы, протестуя против официальных результатов голосования на президентских выборах.​ Произошли стычки с их оппонентами, полиция задержала около 20 человек.

Радио Свобода