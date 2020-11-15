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2020.11.15 16:39

В Беларуси милиция разгоняет и задерживает манифестантов

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Радио «Cвобода», DW2020.11.15 16:39
Minske baltarusiai pagerbia nuo pareigūnų žuvusį Ramaną Bandarenką
Minske baltarusiai pagerbia nuo pareigūnų žuvusį Ramaną Bandarenką / AP nuotr.

В Минске милиция задержала десятки участников акций протеста против режима Александра Лукашенко и в память о погибшем 12 ноября минчанине Романе Бондаренко. Милиция также препятствует протестующим подойти к "народному мемориалу", созданному на месте убийства спецназом минчанина Александра Тарайковского в районе станции "Пушкинская". Милиция применила слезоточивый газ против тысяч манифестантов.

Прямую трансляцию ведёт телеканал "Настоящее время":

Независимое белорусское агентство TUT.by ведёт свою хронику происходящих событий:

В Минске задержан 76-летний издатель Борис Пастернак. Об этом сообщил в Facebook писатель Саша Филипенко, книги которого издавал Пастернак. Он также издавал произведения Светланы Алексиевич, Михаила Жванецкого, Александра Солженицына, Олега Павлова, Александра Чудакова и многих других.

Только что в Минске задержан мой издатель Борис Натанович Пастернак. Борис Пастернак — великий издатель! Издатель...

Опубликовано Сашей Филипенко Воскресенье, 15 ноября 2020 г.

По данным правозащитного центра "Весна", общее число задержанных на сегодняшних протестах в Беларуси выросло до 316 человек. Большинство случаев приходятся на Минск, есть задержанные также в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле и Светлогорске.

На "Площади перемен" силовики срывают плакаты и флаги, разбивают лампадки на импровизированном мемориале памяти Романа Бондаренко. Десятки людей уводят в автозаки, некоторые задержания проходят довольно жестко.

Оппоненты действующей власти собирались в полдень 15 ноября провести шествие в районе "Пушкинской", а оттуда по улице Орловской пройти до так называемой площади перемен на улице Червякова. Один из дворов на этой улице стал местом сбора оппозиции в Минске.

11 ноября в этот двор приехали люди в гражданской одежде и стали снимать с забора бело-красно-белые ленты. Как сообщали очевидцы, между ними и Романом Бондаренко завязалась перепалка, после чего его увезли. В больницу Бондаренко доставили из Центрального РУВД Минска, уточнив, что травмы он "получил во время драки". Вечером 12 ноября Роман Бондаренко.

Радио Свобода

Minske baltarusiai pagerbia nuo pareigūnų žuvusį Ramaną Bandarenką
Minske baltarusiai pagerbia nuo pareigūnų žuvusį Ramaną Bandarenką
1 / 1AP nuotr.
Minske baltarusiai pagerbia nuo pareigūnų žuvusį Ramaną Bandarenką
# Беларусь# протесты

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