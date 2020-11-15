В Беларуси милиция разгоняет и задерживает манифестантов

В Минске милиция задержала десятки участников акций протеста против режима Александра Лукашенко и в память о погибшем 12 ноября минчанине Романе Бондаренко. Милиция также препятствует протестующим подойти к "народному мемориалу", созданному на месте убийства спецназом минчанина Александра Тарайковского в районе станции "Пушкинская". Милиция применила слезоточивый газ против тысяч манифестантов.

Прямую трансляцию ведёт телеканал "Настоящее время":

Независимое белорусское агентство TUT.by ведёт свою хронику происходящих событий:

В Минске задержан 76-летний издатель Борис Пастернак. Об этом сообщил в Facebook писатель Саша Филипенко, книги которого издавал Пастернак. Он также издавал произведения Светланы Алексиевич, Михаила Жванецкого, Александра Солженицына, Олега Павлова, Александра Чудакова и многих других.

Только что в Минске задержан мой издатель Борис Натанович Пастернак. Борис Пастернак — великий издатель! Издатель... Опубликовано Сашей Филипенко Воскресенье, 15 ноября 2020 г.

По данным правозащитного центра "Весна", общее число задержанных на сегодняшних протестах в Беларуси выросло до 316 человек. Большинство случаев приходятся на Минск, есть задержанные также в Новогрудке, Бобруйске, Витебске, Гомеле и Светлогорске.

На "Площади перемен" силовики срывают плакаты и флаги, разбивают лампадки на импровизированном мемориале памяти Романа Бондаренко. Десятки людей уводят в автозаки, некоторые задержания проходят довольно жестко.

Десятки людей с «Площади перемен» в Минске уводят в автозаки. Некоторых задерживают довольно жестко, уносят на руках. Слышны звуки бьющегося стекла — разбиваются лампадки у мемориала. pic.twitter.com/TtnYQCgYJm — TUT.BY (@tutby) November 15, 2020

Оппоненты действующей власти собирались в полдень 15 ноября провести шествие в районе "Пушкинской", а оттуда по улице Орловской пройти до так называемой площади перемен на улице Червякова. Один из дворов на этой улице стал местом сбора оппозиции в Минске.

11 ноября в этот двор приехали люди в гражданской одежде и стали снимать с забора бело-красно-белые ленты. Как сообщали очевидцы, между ними и Романом Бондаренко завязалась перепалка, после чего его увезли. В больницу Бондаренко доставили из Центрального РУВД Минска, уточнив, что травмы он "получил во время драки". Вечером 12 ноября Роман Бондаренко.

Радио Свобода