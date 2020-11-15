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2020.11.15 10:07

Опрос: почти половина населения Литвы недовольна качеством демократии в стране

ELTA2020.11.15 10:07
Balsavimas išankstiniuose Seimo rinkimuose Vilniuje
Balsavimas išankstiniuose Seimo rinkimuose Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За последний месяц в Литве увеличилось количество людей, недовольных тем, как в стране действует демократия. Согласно последним опросам, 48 проц. населения страны недовольно качеством демократии.

Опрос, проведенный в октябре компанией по изучению рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу информационного агентства ELTA, показал, что четверо из десяти (41 проц.) взрослых удовлетворены уровнем демократии в стране, но почти половина (48 проц.) взрослого населения им недовольно. Десятая часть (11 проц.) респондентов не имела мнения или не ответила на этот вопрос.

Balsavimas išankstiniuose Seimo rinkimuose Vilniuje
Balsavimas išankstiniuose Seimo rinkimuose Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За последний месяц количество недовольных функционированием демократии в Литве увеличилось на 7 процентных пунктов, но, по сравнению с ответами респондентов год назад (октябрь 2019 г.), мнение населения по этому вопросу не изменилось.

Balsavimas išankstiniuose Seimo rinkimuose Vilniuje
Balsavimas išankstiniuose Seimo rinkimuose Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Тем, как в стране действуют институты демократии, в большей степени удовлетворены молодые люди в возрасте до 30 лет (56 проц. этой категории граждан выразили свое удовлетворение), жители столицы, респонденты с высшим образованием и самым высоким семейным доходом в месяц (более 1 200 евро), менеджеры, специалисты и государственные служащие, учащаяся молодежь, а также респонденты с правыми взглядами.

Balsavimas išankstiniuose Seimo rinkimuose Vilniuje
Balsavimas išankstiniuose Seimo rinkimuose Vilniuje
Balsavimas išankstiniuose Seimo rinkimuose Vilniuje
Balsavimas išankstiniuose Seimo rinkimuose Vilniuje
Balsavimas išankstiniuose Seimo rinkimuose Vilniuje
1 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Balsavimas išankstiniuose Seimo rinkimuose Vilniuje
Balsavimas išankstiniuose Seimo rinkimuose Vilniuje
2 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Balsavimas išankstiniuose Seimo rinkimuose Vilniuje
Balsavimas išankstiniuose Seimo rinkimuose Vilniuje
3 / 3J. Stacevičiaus/LRT nuotr.
Balsavimas išankstiniuose Seimo rinkimuose Vilniuje
Balsavimas išankstiniuose Seimo rinkimuose Vilniuje
Balsavimas išankstiniuose Seimo rinkimuose Vilniuje
# Литва# опрос

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