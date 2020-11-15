Опрос: почти половина населения Литвы недовольна качеством демократии в стране

За последний месяц в Литве увеличилось количество людей, недовольных тем, как в стране действует демократия. Согласно последним опросам, 48 проц. населения страны недовольно качеством демократии.

Опрос, проведенный в октябре компанией по изучению рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу информационного агентства ELTA, показал, что четверо из десяти (41 проц.) взрослых удовлетворены уровнем демократии в стране, но почти половина (48 проц.) взрослого населения им недовольно. Десятая часть (11 проц.) респондентов не имела мнения или не ответила на этот вопрос.

Balsavimas išankstiniuose Seimo rinkimuose Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

За последний месяц количество недовольных функционированием демократии в Литве увеличилось на 7 процентных пунктов, но, по сравнению с ответами респондентов год назад (октябрь 2019 г.), мнение населения по этому вопросу не изменилось.

Balsavimas išankstiniuose Seimo rinkimuose Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Тем, как в стране действуют институты демократии, в большей степени удовлетворены молодые люди в возрасте до 30 лет (56 проц. этой категории граждан выразили свое удовлетворение), жители столицы, респонденты с высшим образованием и самым высоким семейным доходом в месяц (более 1 200 евро), менеджеры, специалисты и государственные служащие, учащаяся молодежь, а также респонденты с правыми взглядами.