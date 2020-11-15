По предварительным данным, за сутки выявлено более 1,3 тыс. новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Литве было выявлено более 1,3 тысячи новых случаев коронавируса, – показывают предварительные данные, опубликованные департаментом статистики Литвы в воскресенье утром.

Дополнительная информация должна быть опубликована Национальным центром общественного здоровья позднее.

По данным Департамента статистики, в стране зарегистрировано 1 372 новых случая COVID-19.

Kaukė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Согласно субботней информации Национального центра общественного здоровья, всего с начала пандемии COVID-19 был установлен у 33 387 человек, 25 322 до сих пор больны, 7 697 выздоровели.

От COVID-19, в общей сложности, умерли 266 человек, еще 102 зараженных скончались от других причин.