Матвей Ганапольский. Дыр-быр-бырдын, или Такой неправильный Глуховский

В начале я расскажу вам смешную историю. Я был школьником в 60-е, и тогда все жили космосом. И, конечно же, все любили знаменитую песню «14 минут до старта». И хотя эта песня по ритму не очень-то и застольная, моя мама и её подруги любили, под оливье и праздники, напевать: «На пыльных тропинках далёких планет останутся наши следы!».

Так вот, когда я собирался в школу – это уже было в конце 60-х, если не ошибаюсь, то для повышения настроения любил слушать по «Маяку» развлекательную программу «Опять 25-ть» — там читали всякие юморески и передавали весёлые песни. Наверное, в тот день был то ли день космонавтики, а может запускали в космос очередную ракету, потому что диктор сказал: «И в этот радостный день пусть прозвучит песня, слова которой стали символом нашей советской космонавтики».

Я приготовился подпевать, пошло вступление «14 минут до старта», а потом мужской голос вдруг запел, что-то типа «Гыр-мыр-быр дыр ракета, ден-бен— бирдым планшеты». То есть песню пели на каком-то языке народов СССР.

Я пошёл в школу, потом прошло много лет, потом я познакомился с Владимиром Войновичем, автором текста к этой песне и спросил его, а что случилось. И он под смех рассказал, что, к тому времени, его признали антисоветским автором и везде запретили. Но был День космонавтики, однако редакторы передачи не знали, что его запретили и поставили песню по-русски, с его текстом. Но потом главный редактор Отдела сатиры и юмора Всесоюзного радио приказал немедленно «убрать Войновича». Но убирать было поздно, поэтому просто заменили песню на вариант «народов СССР», благо были варианты на всех языках всех республик.

Я рассказал эту историю, для того чтобы отметить – современная Россия ничем от Совка не отличается. Вот есть Глуховский, прекрасный, признанный всеми писатель. И этот писатель решил уделить своё время и внимание государству и будет автором текста «Тотального диктанта». Так вот, одновременно другая государственная организация «Россотрудничество» отказалось от поддержки «Тотального диктанта» Глуховского, потому что Глуховский – русофоб.

Ну, достаточно послушать эфиры Глуховского на «Эхе», чтобы увидеть, что это бред, но если государство не произносит фамилию Навального, то неплохо бы и Глуховского куда-то засунуть, чтобы не видно было.

Не хочу осуждать решение «Россотрудничества» — у них один авторитет – Путин. Я просто думаю, кто есть враг народа российского: Глуховский, который бы написал хороший текст диктанта, или путиноиды, готовые убрать хороший текст, потому что у них опилки в голове.

Ответ, по-моему, очевиден.

Эхо Москвы