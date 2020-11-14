Frankfurter Rundschau: Без вины виноватый Артем Дзюба

"Артем Дзюба оказался в центре секс-скандала. При этом футболист никого не домогался и не принуждал к сексу, а всего лишь занимался самоудовлетворением. В России это по-прежнему табу", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

После того, как в российском интернете распространилось неловкое видео, где голый футболист Артем Дзюба занимался самоудовлетворением, тренер национальной сборной Станислав Черчесов сообщил, что не будет вызывать нападающего и капитана команды на матчи сборной. "Андрей Созин, член комитета по этике Российского футбольного союза, заявил, что сборная не могла сделать вид, что ничего не произошло, - передает журналист Штефан Шолль. - "Может, это и к лучшему для Артема: многие говорили, что он устал, что не очень готов", - говорит Созин. По его словам, большой вопрос, оправится ли Дзюба от такого удара по имиджу. Абсолютно очевидно, что в глазах ответственных лиц российского футбола Дзюба совершил нечто плохое".

"(...) Защитники футболиста указывают на то, что в этом скандале он является не виновником, а жертвой. (...) Но и эта кампания по проявлению солидарности кажется несколько странной. Дзюбу обвиняют или защищают как человека, который сделал что-то чудовищное. При этом он никого не принуждал к сексу и не домогался, никого не насиловал. Он лишь занимался самоудовлетворением, которое в России все еще считается крайне неблаговидным занятием. Только абсолютные лузеры, пишет писатель Сергей Минаев в своем культовом романе "Духless", сидят в страхе в кустах и мастурбируют".

"Блогер Кристина Потупчик ссылается на нравы в тюрьмах, где главари скорее изнасилуют сокамерников, чем будут заниматься онанизмом. Понятно, что все вокруг совокупляются, мастурбируют, занимаются оральным сексом, но тебе конец, если тебя застукают за этим занятием, тогда ты практически станешь изгоем, говорит она. Страна пытается жить, совмещая несовместимое: сексуальную свободу и зажатость", - констатирует издание.

"В Советском Союзе секса не было, но в пионерском лагере мы, будучи детьми, всему друг друга научили", - говорит Роман Попов, главный редактор бульварного журнала "Тайны звезд". Это лицемерие, по его словам, Россия получила в наследство", - передает Frankfurter Rundschau.

InoPressa