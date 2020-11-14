Новости

2020.11.14 13:24

Из открытой колонии в Правенишкес сбежал осужденный

BNS2020.11.14 13:24
Pravieniškės
Pravieniškės / AP nuotr.

В пятницу колонию открытого типа в Правенишкес покинул заключенный.

По данным тюремного департамента, осужденный Альбертас Быковас, 1979 года рождения, совершил побег из колонии открытого типа в Правенишкес около 18.30.

Сбежавший мужчина был признан виновным в краже.

В колонию открытого типа осужденного доставили только на этой неделе – 10 ноября.

Pravieniškės prison
Pravieniškės prison / BNS

В колониях открытого типа отбывают наказание лица, осужденные за преступления по неосторожности или за умышленные преступления, наказания за которые предполагают лишение свободы сроком не более одного года.

Pravieniškės
Pravieniškės prison
Pravieniškės
Pravieniškės
1 / 2AP nuotr.
Pravieniškės prison
Pravieniškės prison
2 / 2BNS
Pravieniškės
Pravieniškės prison
# Литва

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