Из открытой колонии в Правенишкес сбежал осужденный

В пятницу колонию открытого типа в Правенишкес покинул заключенный.

По данным тюремного департамента, осужденный Альбертас Быковас, 1979 года рождения, совершил побег из колонии открытого типа в Правенишкес около 18.30.

Сбежавший мужчина был признан виновным в краже.

В колонию открытого типа осужденного доставили только на этой неделе – 10 ноября.

Pravieniškės prison / BNS

В колониях открытого типа отбывают наказание лица, осужденные за преступления по неосторожности или за умышленные преступления, наказания за которые предполагают лишение свободы сроком не более одного года.