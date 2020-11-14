Правительство С. Сквернялиса вернуло полномочия президенту

В пятницу правительство Саулюса Сквернялиса вернуло президенту свои полномочия.

По сообщению президентской администрации, глава государства Гитанас Науседа, встретившись в пятницу с премьер-министром, принял полномочия уходящего правительства и поручил этому правительству временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

С началом работы вновь избранного Сейма и с возвращением полномочий уходящего правительства, президент, в соответствии с Конституцией, в течение 15 дней должен внести на рассмотрение Сейма кандидатуру нового премьер-министра.

Saulius Skvernelis grąžino Vyriausybės įgaliojimus Gitanui Nausėdai / Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos/R. Dačkaus nuotr.

Новое правящее большинство консерваторов и либералов выдвинет на пост премьер-министра Ингриду Шимоните, о кандидатурах остальных членов будущего кабинета обещают сообщить на следующей неделе.