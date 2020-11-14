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2020.11.14 08:10

Правительство С. Сквернялиса вернуло полномочия президенту

Игнас Ячаускас, BNS2020.11.14 08:10
Saulius Skvernelis grąžino Vyriausybės įgaliojimus Gitanui Nausėdai
Saulius Skvernelis grąžino Vyriausybės įgaliojimus Gitanui Nausėdai / Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos/R. Dačkaus nuotr.

В пятницу правительство Саулюса Сквернялиса вернуло президенту свои полномочия.

По сообщению президентской администрации, глава государства Гитанас Науседа, встретившись в пятницу с премьер-министром, принял полномочия уходящего правительства и поручил этому правительству временно исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

С началом работы вновь избранного Сейма и с возвращением полномочий уходящего правительства, президент, в соответствии с Конституцией, в течение 15 дней должен внести на рассмотрение Сейма кандидатуру нового премьер-министра.

Saulius Skvernelis grąžino Vyriausybės įgaliojimus Gitanui Nausėdai
Saulius Skvernelis grąžino Vyriausybės įgaliojimus Gitanui Nausėdai / Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos/R. Dačkaus nuotr.

Новое правящее большинство консерваторов и либералов выдвинет на пост премьер-министра Ингриду Шимоните, о кандидатурах остальных членов будущего кабинета обещают сообщить на следующей неделе.

Saulius Skvernelis grąžino Vyriausybės įgaliojimus Gitanui Nausėdai
Saulius Skvernelis grąžino Vyriausybės įgaliojimus Gitanui Nausėdai
Saulius Skvernelis grąžino Vyriausybės įgaliojimus Gitanui Nausėdai
Saulius Skvernelis grąžino Vyriausybės įgaliojimus Gitanui Nausėdai
1 / 2Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos/R. Dačkaus nuotr.
Saulius Skvernelis grąžino Vyriausybės įgaliojimus Gitanui Nausėdai
Saulius Skvernelis grąžino Vyriausybės įgaliojimus Gitanui Nausėdai
2 / 2Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos/R. Dačkaus nuotr.
Saulius Skvernelis grąžino Vyriausybės įgaliojimus Gitanui Nausėdai
Saulius Skvernelis grąžino Vyriausybės įgaliojimus Gitanui Nausėdai
# Литва

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