Таблетки йодида калия приобрели менее половины вильнюсцев

Президент Аптечной ассоциации Кристина Неманюте-Гаге сообщает, что рецепты таблеток йодида калия выписаны почти шестистам тысячам жителей столицы.

По данным Вильнюсского самоуправления, таблетки приобрели менее половины вильнюсцев. По словам Неманюте-Гаге, раздача таблеток йода является дополнительной нагрузкой для фармацевтов. Таблетки йодида калия до 17 ноября бесплатно могут получить те, кто декларировал Вильнюс в качестве своего местожительства.



Как сообщают муниципалитеты, тем, кто не успеет забрать таблетки, рецепты будут продлены еще на месяц.