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2020.11.13 18:26

Таблетки йодида калия приобрели менее половины вильнюсцев

Радио LRT2020.11.13 18:26
Jodo tabletės
Jodo tabletės / SAM nuotr.

Президент Аптечной ассоциации Кристина Неманюте-Гаге сообщает, что рецепты таблеток йодида калия выписаны почти шестистам тысячам жителей столицы.

По данным Вильнюсского самоуправления, таблетки приобрели менее половины вильнюсцев. По словам Неманюте-Гаге, раздача таблеток йода является дополнительной нагрузкой для фармацевтов. Таблетки йодида калия до 17 ноября бесплатно могут получить те, кто декларировал Вильнюс в качестве своего местожительства.

Как сообщают муниципалитеты, тем, кто не успеет забрать таблетки, рецепты будут продлены еще на месяц.

Jodo tabletės
Jodo tabletės
1 / 1SAM nuotr.
Jodo tabletės
# Литва

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